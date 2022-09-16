Россиянка рассказала о нерайском отдыхе на Мальдивах

С редакцией TourDom.ru связались туристы, которые рассказали об отдыхе в отеле на Мальдивах Sun Island Resort & SPA. За 11-дневный тур с перелетом «Аэрофлотом» в комфортклассе россияне заплатили 700 тыс. руб. Половина этой суммы ушла именно на билеты на самолет.

Фото: tourdom tourdom

По словам Виктории, они выбрали Delux Beach Villa: «Номер еще более уставший, чем на фото: все скрипит, отваливается и т. д. Там всего 2! розетки… И одна вообще не работает». Также путешественница пожаловалась на слышимость на вилле. По ее словам, по соседству жила пожилая пара иностранцев и их разговоры было прекрасно слышно. При заселении живности в номере, как пишут в других отзывах, замечено не было, но, вероятно, она хорошо пряталась: «Большое количество огромных муравьев в номере, покусали сильно. Просили поменять нам виллу – сказали, что свободных нет».

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Собеседница добавила, что по ощущениям отдых был похож на Турцию на «минималках», но с более красивым морем. Если кто-то хочет тишины и уединенности, то найти ее на острове вряд ли получится. «Вокруг включают музыку соотечественники и постоянно какая-то анимация. Даже если жить на отдаленной вилле, то за шведским столом вы забудете о тишине, стоя в очереди за едой», – рассказала Виктория.

«Были с мужем первый и, видимо, последний раз на Мальдивах) жалею? Нет. Посмотрели, галочку поставили – и поедем покорять другие горизонты», – резюмировала туристка. Она добавила, что в том, что такой отдых «не зашел», никто не виноват и, вероятно, в будущем нужно искать другие варианты.

Справедливости ради добавим, что в большинстве своем отзывы об отеле положительные, хотя и есть нарекания на питание и наличие насекомых в номерах. В рейтинге Яндекса у Sun Island Resort & SPA 5 баллов, а в Tripadvisor – 4,5. Приведем пример одного из положительных отзывов: «Еда была очень вкусной! Ужинали в итальянском ресторане, также повезло – увидели манту. Официанты очень приятные! Обязательно хотим вернуться сюда вновь! Безумно красивые виды».