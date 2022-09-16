Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+26° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
19 минут назад

Россиянка рассказала о нерайском отдыхе на Мальдивах

TourDom

С редакцией TourDom.ru связались туристы, которые рассказали об отдыхе в отеле на Мальдивах Sun Island Resort & SPA. За 11-дневный тур с перелетом «Аэрофлотом» в комфортклассе россияне заплатили 700 тыс. руб. Половина этой суммы ушла именно на билеты на самолет.

Россиянка рассказала о нерайском отдыхе на Мальдивах
Фото: tourdomtourdom

По словам Виктории, они выбрали Delux Beach Villa: «Номер еще более уставший, чем на фото: все скрипит, отваливается и т. д. Там всего 2! розетки… И одна вообще не работает». Также путешественница пожаловалась на слышимость на вилле. По ее словам, по соседству жила пожилая пара иностранцев и их разговоры было прекрасно слышно. При заселении живности в номере, как пишут в других отзывах, замечено не было, но, вероятно, она хорошо пряталась: «Большое количество огромных муравьев в номере, покусали сильно. Просили поменять нам виллу – сказали, что свободных нет».

Видео дня

Собеседница добавила, что по ощущениям отдых был похож на Турцию на «минималках», но с более красивым морем. Если кто-то хочет тишины и уединенности, то найти ее на острове вряд ли получится. «Вокруг включают музыку соотечественники и постоянно какая-то анимация. Даже если жить на отдаленной вилле, то за шведским столом вы забудете о тишине, стоя в очереди за едой», – рассказала Виктория.

«Были с мужем первый и, видимо, последний раз на Мальдивах) жалею? Нет. Посмотрели, галочку поставили – и поедем покорять другие горизонты», – резюмировала туристка. Она добавила, что в том, что такой отдых «не зашел», никто не виноват и, вероятно, в будущем нужно искать другие варианты.

Справедливости ради добавим, что в большинстве своем отзывы об отеле положительные, хотя и есть нарекания на питание и наличие насекомых в номерах. В рейтинге Яндекса у Sun Island Resort & SPA 5 баллов, а в Tripadvisor – 4,5. Приведем пример одного из положительных отзывов: «Еда была очень вкусной! Ужинали в итальянском ресторане, также повезло – увидели манту. Официанты очень приятные! Обязательно хотим вернуться сюда вновь! Безумно красивые виды».

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» отмечают, что такие проблемы как слышимость и розетки есть в каждом втором отеле и не только на Мальдивах. «Решается все суммой, заплаченной за отдых. И очередь на шведском столе тоже во всех отелях есть такого ценового сегмента», – написала одна из читательниц. Редакция отправила запрос в отель, чтобы уточнить информацию по поводу насекомых в номерах, но на момент написания новости ответ не поступил.

Заграница,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители