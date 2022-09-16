Какие документы понадобятся россиянам для поездки в Венгрию

Визовый центр Венгрии в Москве объяснил, какие документы понадобятся россиянам, чтобы получить визу в страну после приостановки упрощённого визового режима с Евросоюзом.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Путешественникам нужно будет указывать цель поездки. Самостоятельные туристы должны будут предоставлять документы о бронировании отеля. А те, кто отправляется в организованную турпоездку, — ваучер. Кроме того, потребуется подтвердить, что у заявителя достаточно денег, чтобы жить в Венгрии тот срок, на который он запрашивает визу, и вернуться обратно. Сделать это можно с помощью выписки с банковского счёта. Денег там должно хватить, чтобы покрыть расходы на проживание в течение всего пребывания в стране. Справка должна быть свежей — не старше полугода.

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Заявитель должен будет приложить в пакет документов обратный билет и доказать, что в стране постоянного проживания его что-то держит. Это может быть работа (нужна будет справка с неё) или недвижимость.

В визовом центре предупредили, что будут учитывать должность и зарплату заявителя в России.

Упрощённый визовый режим между Россией и Евросоюзом перестал действовать с 12 сентября 2022 года. Пока большинство европейских стран не разъяснили, как именно для россиян изменится пакет документов для получения виз. Однако уже известно, что сроки рассмотрения обращений увеличатся.

Например, стандартный срок рассмотрения визового заявления вырастет с 10 до 15 дней. А в некоторых случаях ждать придётся гораздо дольше. Например, ответ по визе от Норвегии нужно будет ждать до 45 дней. Хорватия будет рассматривать обращения до 30 дней. Исландия — до 40 дней.

По данным Ассоциации туроператоров России, летом 2022 года турпоток из России в Европу снизился на 90–95% по сравнению с показателями лета 2019-го. За первое полугодие количество поездок россиян в Европу достигло 1,2 млн (–85%), тогда как за аналогичный период 2019 года европейские страны посетили 8 млн граждан России.