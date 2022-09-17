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2 часа назад

Туристы рассказали, как работает «Мир» в Турции

TourDomиещё 3

Через форму обратной связи с редакцией TourDom.ru связались туристы и попросили рассказать, как обстоят дела со снятием наличных и оплатой картами российской платежной системы «Мир». По словам источника, который сейчас находится в Турции, вчера он заметил сбои в работе некоторых банков и терминалов оплаты.

Туристы рассказали, как работает «Мир» в Турции
Фото: TourDomTourDom

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» разделились на несколько лагерей. Часть из них отмечает, что карты либо не срабатывают вовсе, либо не с первого раза. «Проблемы были последние несколько дней. Но оплата иногда не проходила совсем, иногда проходила раза со 2–3 или после перезагрузки терминала. Лучше всего было с Ziraat», – поделилась одна из читательниц.

В то же время подобные моменты были раньше, поэтому эксперты рекомендовали рассчитывать не только на «Мир», но и иметь запасные варианты. К примеру, брать с собой наличные. Или иностранные карты Union Pay.

Другие туристы говорят, что российские карты принимают без проблем. «Сиде. Вчера успешно сняли наличные лиры с «Мира» Сбера в банкомате Ziraat (лимит 2500 лир в день, комиссия 100 руб., курс около 3,35) и ещё расплатились ею же в Waikiki», – написал Олег Гусев.

Можно сделать вывод, что пока ситуация с отечественными картами в Турции не поменялась, несмотря на готовность американских властей вводить санкции в отношении тех, кто сотрудничает с Национальной системой платежных карт.

Заграница,Олег Гусев,
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