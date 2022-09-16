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6 часов назад

Австралийки испытали «культурный шок» из-за нравов американцев

Lenta.ru

Две австралийские туристки, отправившиеся в США на фестиваль Burning Man в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, сообщили, что испытали «культурный шок» из-за нравов американцев. Своей историей они поделились в TikTok, на нее обратило внимание Daily Mail.

Австралийки испытали «культурный шок» из-за нравов американцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На видео, опубликованном на популярной платформе, девушки заявили, что американские мужчины показались им «чрезвычайно наглыми и самоуверенными». Отдыхавшие в США австралийки отметили, что практически каждый встречавшийся им на пути американец, просил их номера телефонов.

«Дома никто и никогда бы не подошел ко мне на улице»,

— рассказывает одна из них.

Вторая часть ролика девушек была посвящена плохому кофе. К примеру, по их словам, если клиент кафе попросит официанта приготовить латте, то ему обязательно в этом откажут.

«Если вы не в StarStarbucks и просите кофе, то вам просто сварят его в кофейнике, — пожаловались туристки. — Я попросила лонг блэк со льдом, обслуживающая меня женщина засмеялась и сказала, что у них пьют только обычный кофе».

Заграница,Starbucks,
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