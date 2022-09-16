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7 часов назад

Россиянин рассказал об истинном отношении местных к русским в Таиланде

Lenta.ru

Российский путешественник и журналист Игорь Ротарь побывал в Таиланде и рассказал об истинном отношении местных жителей к русским. Подробности он сообщил в статье для «Ленты.ру».

Россиянин рассказал об отношении к русским в Таиланде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам россиянина, отношение тайцев к гражданам РФ, вопреки существующим стереотипам и историям некоторых туристов, совершенно не изменилось.

«Тайцы по-прежнему очень доброжелательны к путешественникам из России»,

— отметил он.

Журналист рассказал, что лично ни разу не сталкивался с негативом со стороны местных. При этом он признался, что читал о подобном в новостях.

«Тайцы только по-доброму подшучивали, когда узнавали, что у меня есть и российский, и американский паспорта, — добавил Ротарь. — Мол, сочетание достаточно противоречивое».

Турист подчеркнул, что Таиланд не зря называют страной улыбок, поскольку живущие там люди действительно «непрерывно улыбаются». Причем очень часто это происходит совершенно в неожиданных ситуациях, к примеру, во время тяжелой физической работы.

«… Главное для тайцев — сохранить лицо»,

— считает россиянин.

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