Россиянин рассказал о вечеринках с обнаженкой в Таиланде

Российский путешественник и репортер Игорь Ротарь посетил Таиланд и рассказал о местных вечеринках с обнаженкой и наркотиками, пользующихся популярностью у туристов. Подробности он сообщил в статье для «Ленты.ру».
По словам журналиста, кто-то приезжает в королевство, чтобы очистить карму и пройти ретрит в монастыре, другие предпочитают проводит отпуск в пятизвездочных резортах на тропических островах. Третьи пускаются в разгул, становясь завсегдатаями улиц красных фонарей и бесчисленных баров.
«Даже в пределах одного курортного острова порой сочетаются, казалось бы, несочетаемые вещи. Например, на одной половине диковинного острова Пханган годами живут просвещенные любители йоги, а на другой — собираются фанаты Full Moon Party»,
— отметил россиянин.
Автор уточнил, что Full Moon Party — своеобразные вечеринки, на которых не только слушают музыку, но и употребляют наркотики.
«Придя в расслабленное состояние, иностранцы обожают раздеваться догола в ресторанах. Официанты безуспешно пытаются протестовать, но полиция в это не вмешивается»,
— добавил путешественник.
Для любителей спокойного отдыха Ротарь порекомендовал выбирать для проведения отпуска места на севера Таиланда.
«Это горный край с почти нетронутой первозданной природой, великолепными монастырями, где можно проходить ретриты, платя символическую сумму, и целыми днями изучать буддизм, — заключил он. — Здесь также живут исповедующие анимизм горные племена, чья жизнь практически не затронута современной цивилизацией».