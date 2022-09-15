Россиянин рассказал о вечеринках с обнаженкой в Таиланде

Российский путешественник и репортер Игорь Ротарь посетил Таиланд и рассказал о местных вечеринках с обнаженкой и наркотиками, пользующихся популярностью у туристов. Подробности он сообщил в статье для «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам журналиста, кто-то приезжает в королевство, чтобы очистить карму и пройти ретрит в монастыре, другие предпочитают проводит отпуск в пятизвездочных резортах на тропических островах. Третьи пускаются в разгул, становясь завсегдатаями улиц красных фонарей и бесчисленных баров.

«Даже в пределах одного курортного острова порой сочетаются, казалось бы, несочетаемые вещи. Например, на одной половине диковинного острова Пханган годами живут просвещенные любители йоги, а на другой — собираются фанаты Full Moon Party»,

— отметил россиянин.

Автор уточнил, что Full Moon Party — своеобразные вечеринки, на которых не только слушают музыку, но и употребляют наркотики.

«Придя в расслабленное состояние, иностранцы обожают раздеваться догола в ресторанах. Официанты безуспешно пытаются протестовать, но полиция в это не вмешивается»,

— добавил путешественник.

Для любителей спокойного отдыха Ротарь порекомендовал выбирать для проведения отпуска места на севера Таиланда.