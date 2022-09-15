Сколько стоит отдых в ОАЭ на осенних каникулах

Школьные каникулы скромно маячат на горизонте, и корреспондент TourDom.ru решил выяснить, сколько стоит отдых у теплых берегов. Выбор пал на популярные отели в ОАЭ, подборкой которых с редакцией ранее делились эксперты.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Вылет смотрели из Москвы в конце октября, предполагаем, что люди, привязанные к школьным каникулам, проведут на курортах около недели. Итак, 7 ночей и завтраки на двоих взрослых и одного ребенка в Double Tree by Hilton Resort & Spa Marjan Island 5* в Рас-эль-Хайме обойдутся в 205 тыс. руб., 5-звездочный Miramar Al Aqah Beach Resort стоит чуть больше – 270 тыс. руб.

Цена за тур в отель 4* Ramada Beach Hotel Ajman с питанием по системе «полупансион» минимум 290 тыс. руб. Стоимость самого бюджетного отдыха с завтраками в Lou'Lou A Beach Resort 3* в Шардже – 270 тыс. руб. Отметим, что в июне ценыв этих отелях стоил значительно ниже. К примеру, три человека могли купить недельный тур в Lou'Lou A Beach Resort за 150 тыс. руб.