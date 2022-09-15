«Проглотить и не обидеть»: россиянка — о завтраке в гостях у тайцев

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Таиланде в гостях у местных жителей и описала предложенный ими завтрак фразой «главное было не подавиться при них, проглотить и не обидеть». Своими впечатлениями она поделилась на странице в «Яндекс.Дзене».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам путешественницы, во время пребывания на юге королевства она остановилась у тайцев, которые пригласили ее погостить. Девушка рассказала, что в первый же день отдыха хозяева дома разбудили ее «некультурно громкими» разговорами и шумом столовых приборов, призывая скорее выходить на совместный прием пищи.

«Я сразу поняла, что завтрак будет плотным, хотя время только 10 часов утра. Ну и правда, женщины (мама и дочь) принесли супницу, а в ней, правильно, настоящий суп, — заявила автор. — Никакого постороннего овоща, картофеля, зажарки. Чувствуется только лемонграсс и еще какие-то корешки». Несмотря на то, что россиянка не была голодна, она вынуждена была «впихивать в себя» экзотическую похлебку, чтобы не обидеть тайцев.

Также на завтрак ей подали большую порцию жареной яичницы со шпинатом и стеклянной лапшой, тарелку хлеба и кусочки жареного мяса. На десерт ей подали свежесваренный черный кофе и экзотический фрукт.

«Тайцы едят плотно только с утра, этого им хватит на целый день. А мы же привыкли баловать себя утром простым кофе с чем-то сладким. Вот что значит разница культур»,

— заключила блогерша.