«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»

Таиланд всегда считался излюбленным местом у россиян благодаря мягкому климату, дешевому жилью и большому разнообразию курортов на любой вкус и кошелек. Кто-то приезжает в юго-восточное королевство, чтобы очистить карму и пройти ретрит в монастыре, другие предаются абсолютному гедонизму в пятизвездочных резортах на тропических островах, а третьи пускаются в разгул, становясь завсегдатаями улиц красных фонарей и бесчисленных баров. Так или иначе, в Таиланде каждый найдет для себя подходящий досуг. О том, как в стране встречают путешественников после пандемии коронавируса и почему она до сих пор считается раем для белокожих туристов, — в репортаже российского путешественника и репортера Игоря Ротаря для «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

С 1 июля Таиланд снял все коронавирусные требования на въезд для туристов, а с 1 октября решил отменить COVID-ограничения на территории самой страны.

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Тем временем российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске ежедневных прямых рейсов в Таиланд с 30 октября на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-300. Как отметил перевозчик, ориентировочное время в пути составит 9,5 часа.

При этом авиакомпания Ethiopian Airlines уже анонсировала старт продаж авиабилетов в Таиланд по обновленным тарифам, благодаря которым у путешественников появился более бюджетный способ добраться до местных курортов. Перелет из Москвы в Бангкок с пересадкой в Аддис-Абебе обойдется в 70 тысяч рублей в обе стороны на одного человека.

Стиль жизни

Таиланд не зря называют страной улыбок. Люди здесь действительно непрерывно улыбаются. Причем часто совершенно в неожиданных ситуациях (например, во время тяжелейшей физической работы). Как и у китайцев, главное для тайцев — сохранить лицо. Здесь, согласно буддистским принципам, это понимают как необходимость избегать конфликтов.

Тайское приветствие (вай) — это поклон со сложенными лодочкой руками на груди. Такой поклон используется не только в качестве приветствия, но и при выражении благодарности и оказании почтения. Тайцев учат делать вай примерно с двухлетнего возраста. Но копировать это не стоит.

Угол наклона вай зависит от социального статуса собеседника, и здесь турист по незнанию практически неминуемо попадет впросак. Так, например, если сделать вай официанту, то это будет равносильно тому, что поклониться трехлетнему ребенку в России.

Кстати, в США, если столкнуться взглядом с человеком, то он просто улыбнется, а вот в Таиланде случайный прохожий скорее всего сделает именно вай. Особенно тяжело с детьми, они нередко бросаются под колеса мотоцикла или мопеда, чтобы поприветствовать белокожего туриста.

Честность также характерна для тайцев. Так, первое время я регулярно путал купюру в тысячу и в сто батов, и меня всегда поправляли. К слову, отношение к русским здесь, вопреки стереотипам и рассказам отдельных отдыхающих, совершенно не изменилось. Тайцы по-прежнему очень доброжелательны к путешественникам из России

По крайней мере, я ни разу не сталкивался с негативным отношением со стороны местных, хоть и читал о подобном в новостях. Тайцы только по-доброму подшучивали, когда узнавали, что у меня есть и российский, и американский паспорта. Мол, сочетание достаточно противоречивое.

Почти как Бог

Таиланд — крайне религиозная страна, буддизм пропитывает все стороны жизни местного населения. И даже к королю испокон веков здесь относятся почти как к Богу. Может, это шутка, но поговаривают, что, когда умер предыдущий король, проститутки вышли на работу в черном.

Однако отношение тайцев к нынешнему правителю не столь однозначное. Он славится своими многочисленными любовными приключениями (среди его жен была его личная телохранительница), татуировками во всю спину и любовью к кутежам. К тому же тайцы втайне считают его редким самодуром и тираном. Одну из его жен по его же приказу даже обрили наголо и бросили гнить в тюрьме.

Но критиковать его нельзя. Наказание за это очень суровое — до 70 лет заключения. Попасть за решетку можно за пост в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) или критику платья принцессы. Туристов в Таиланде пугают, что нельзя даже бросать на землю купюры с изображением монархов или носить их в заднем кармане.

«Я отца его очень уважала, а про нынешнего короля разное пишут. Мы не знаем, где правда, — рассказала сотрудница стойки регистрации в отеле. — Мы боимся говорить, а то нас [показывает знаком перерезанное горло]». Так что не только в России действуют такие строгие правила в отношении критики власти.

Язык и кухня

Если, прожив несколько месяцев в европейской стране, можно без труда выучить ее язык, хотя бы на базовом уровне, то в Таиланде можно об этом даже не мечтать. Лично я за два месяца проживания не смог запомнить даже такие слова, как «спасибо» и «здравствуйте». По структуре тайский язык похож на китайский. Здесь множество омонимов, а для передачи значения тайцы используют разные интонации.

В принципе, в больших городах, хороших отелях и ресторанах говорят по-английски, но иногда в сельской местности приходится тяжко. К этому нужно быть готовым

Зато другой язык — язык местной кухни — хорошо понятен и знаком каждому туристу. Тайская кухня прочно вошла в сокровищницу мировой гастрономической культуры. Несомненно, самым знаменитым тайским блюдом считается «Том Ям» — кисло-острый суп с курицей, креветками, рыбой или другими морепродуктами. Это блюдо наряду с французским луковым супом и итальянским карпаччо есть во всех ресторанах мира.

Очень популярен в Таиланде и «Пад Тай» — рисовая лапша с яйцом, тофу, арахисом и ростками фасоли. Любят в Таиланде и острый салат из папайи, а также рыбные и мясные блюда в соусе карри. Впрочем, тайская кухня настолько разнообразна, что говорить о ней можно очень долго.

На нее оказали сильное влияние Мьянма, Лаос, Камбоджа, Китай, Индия, Малайзия и даже Индонезия. Так же, как и другие азиатские блюда, тайские построены на сочетании пяти вкусов — сладкого, острого, кислого, горького и соленого. Поэтому в остром супе из креветок можно обнаружить ананас, гарниром к мясу часто служит жареный банан, а варенную кукурузу посыпают смесью из соли, сахара и перца.

Главным продуктом местной кухни является рис, а вот хлеб местные жители почти не едят, даже в ресторанах он редко имеется в наличии. Во-вторых, в тайскую кухню не входят молочные продукты, и заказать в ресторане молочный коктейль практически невозможно.

К тому же тайская кухня — безумно острая. Как-то в ресторане, будучи с местным приятелем, я решил заказать еду привычной для тайцев остроты. У меня началась сильная резь в животе (как будто я получил свинцовую пулю), а лицо покрылось потом. В себя я с трудом пришел, лишь выпив полтора литра воды. Очень острая пища характерна и для других тропических стран. Например, Индии и Мексики. Дело в том, что перец способствует уничтожению паразитов.

В отличие от риса, перец появился в тайской кухне относительно недавно — всего пять столетий назад. Португальские колонизаторы завезли его в Индию из Южной Америки, а оттуда он распространился по другим азиатским странам. Однако бояться острой пищи не следует. Тайцы прекрасно понимают, что это не очень подходит туристам, и по запросу подают пищу умеренно перченой.

Говоря о ресторанах, нужно выделить заведения общепита для иностранцев, где вкусный обед обойдется в десять долларов, и небольшие кафешки для местных, где прилично поесть можно доллара за два

Поскольку тайцы почти не готовят дома и регулярно ходят в небольшие кафе, повара ориентируются здесь на постоянных клиентов и подают очень качественную еду. Именно в таких «народных» кафе стоит попробовать мясо крокодила или лягушки. А можно за те же два доллара купить у уличных торговцев пожаренные на углях колбаски и шашлыки из мяса и морепродуктов.

Если с едой все обстоит неплохо, то тайские напитки, увы, не слишком разнообразны. Кофе здесь предпочитают пить холодным, чай — со сгущенным молоком, но лучше всего к острой еде подходит местное пиво — оно хорошо утоляет жажду и ни в чем не уступает европейским сортам. Наиболее известной считается пивная марка Singha.

В принципе, если жить в Таиланде долго, то можно покупать еду в магазине. Многие вкуснейшие местные блюда продаются уже готовыми, и их остается только разогреть в микроволновке (можно это сделать прямо в супермаркете). Еда здесь доступна каждому, но у супермаркетов есть и свои минусы — хороших сыров, колбас и настоящего хлеба найти в небольших даже туристических городах невозможно.

Пресловутый секс-туризм

Находясь в Таиланде, почти невозможно не написать о проституции. Многие европейцы зачастую прилетают в Таиланд без жен и детей, чтобы предаться тайным желаниям. Путеводитель Lonely Planet пишет, что в Таиланд едут любители страсти со всего западного мира. Среди секс-туристов даже много инвалидов.

Тайские проститутки славятся не только своей относительной дешевизной (около 30 долларов за полчаса), но и добросовестным отношением к «работе». Они искренне стараются выполнить все прихоти клиента, очень доброжелательны и заботливы. Отчасти такое поведение искренне, в тайской культуре у женщин с детства воспитывают культ мужчины. Воровство среди проституток почти исключено. Правда, тут честности способствует мафия. Были случаи, когда на курортах мафия выставляла на улице трупы жриц любви с табличкой: «Я обворовала туристов».

Некоторые наивные туристы покупаются на такую честность местных женщин с низкой социальной ответственностью. Они женятся на них или же попросту высылают им ежемесячно деньги с условием, чтобы они прекратили заниматься своим ремеслом. Девицы с благодарностью соглашаются, пишут своим потенциальным женихам трогательные письма, ну и втайне продолжают обслуживать клиентов

Но отдельный пункт — это мужская проституция, которая также очень распространена в Таиланде. Большинство мужчин-проституток — гомосексуалисты, но есть и такие, что специализируются на обслуживании западных туристок.

И, конечно, Таиланд славится своими трансвеститами. Даже гетеросексуальные путешественники признаются, что трансвеститы лучше чувствуют, как понравиться мужчине, выглядеть суперсексуально. Поэтому, чтобы не попасть в неловкую ситуацию (деньги вам не вернут), если жрица любви слишком сексуальна и красива, то относиться к ней нужно крайне осторожно: скорее всего перед вами трансвестит.

С июня в Таиланде легализирована марихуана. По-моему, это единственная страна в мире, где марихуану открыто продают не в специальных магазинах, а в обычных продуктовых лавках. Таким образом, в Таиланде теперь в изобилии есть все греховные удовольствия. Именно поэтому сюда толпами стекаются белокожие мужчины, пресыщенные пресной и праведной европейской жизнью.

Разный, но для всех удобный

Но несмотря на эти стереотипы и стигмы о Таиланде, в королевстве есть гораздо больше интересного, чем проституция и дешевая уличная еда. Даже в пределах одного курортного острова порой сочетаются, казалось бы, несочетаемые вещи. Например, на одной половине диковинного острова Пханган годами живут просвещенные любители йоги, а на другой — собираются фанаты Full Moon Party.

Full Moon Party — своеобразная вечеринка, на которой не только слушают музыку, но и употребляют наркотики. Придя в расслабленное состояние, иностранцы обожают раздеваться догола в ресторанах. Официанты безуспешно пытаются протестовать, но полиция в это не вмешивается

При этом любителям спокойного отдыха определенно нужно отправляться на север королевства. Это горный край с почти нетронутой первозданной природой, великолепными монастырями, где можно проходить ретриты, платя символическую сумму, и целыми днями изучать буддизм. Здесь также живут исповедующие анимизм горные племена, чья жизнь практически не затронута современной цивилизацией.

Если говорить о ценах на проживание, то в Таиланде они по-прежнему очень демократичны. Так, за 20 долларов в день можно жить в скромных, но вполне удобных отелях, а питаться в уличных закусочных. За 40 долларов в сутки можно жить в трехзвездочном отеле, позволить себе хороший ужин в ресторане и арендовать скутер. А если установить бюджет в 100 долларов, то об экономии можно напрочь забыть.