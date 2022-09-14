Турция — любимое место русских: Европейская часть Стамбула

Европейская часть Стамбула - одна из самых любимых среди туристов.
В Европейской части Стамбула находятся дорогие гостиницы, хорошие магазины, интересные рестораны, классные кофейни и пешеходные улицы с огромным количеством лавочек с местными товарами.
Здесь стоит прогуляться по району Бейоглу. Самой известной достопримечательностью которого является Галатская башня высотой 67 метров - один из символов города. Она была построена в XIV веке, когда генуэзцы захватили этот район у византийцев. Удивительно, что здание в оригинале дошло до наших дней.
В целом, Стамбул — это история под ногами. При османах башня получила свое современное название, а в XVI веке использовалась, как обсерватория.
Дойти до нее можно по самой известной пешеходной улице города - Истикляль (улица независимости). Здесь находится огромное количество брендовых и не брендовых магазинов, историческая кондитерская с турецкими сладостями “Халиф Мустафа 1864”, вечно заполненная турками и туристами, Starbucks и местная спешелти-кофейня Espresso Lab.
Очень рекомендую в нее заглянуть и попробовать фильтр-кофе. В начале улицы расположилось здание французского института, а по всей ее протяженности ходит исторический трамвайчик, на котором можно прокатиться при желании.
Немного необычной для Стамбула является римско-католическая церковь Святого Антония Падуанского, внутри которой находится статуя того самого святого с младенцем. Обязательно включите посещение этого места в свой план. На этой же улице посмотрите здание самого старого в Турции университета, которое было построено еще в 1481 году - Galatasaray High School. Подойти к нему нельзя, но с улицы полюбоваться можно.
Пройдитесь по улочкам, ведущим вниз к набережной, которые заполнены крошечными магазинами, загляните куда-нибудь и купите свечи местного производства, заходите в книжные и антикварные лавки, в кофейни (здесь почти везде стоят ростеры).
Если вы любите шоппинг и не готовы толкаться среди миллиона людей, отправляйтесь в Галатапорт: здесь огромное количество магазинов одежды, обуви, ювелирных украшений, кофеен, кондитерских, ресторанов и прекрасный вид на пролив Золотой рог. Рядышком расположился музей современного искусства, куда тоже стоит зайти, если вы любитель всего модернистского.
В этом районе посетите музей пера - картинную галерею, расположенную в историческом здании отеля Бристоль, с основной экспозицией, посвященной ориентализму XIX века, и исторический музей, дворец Долмабахче и мечеть при нем. Дальше прогуляйтесь по площади и парку Таксим. В мечети на площади разместилось настоящее турецкое кафе, где варят кофе по местным традиционным рецептам. Кофе - обычный, но место очень атмосферное.
Важный момент: по понедельникам и вторникам многие музеи закрыты, так что смотрите заранее режим работы и отправляйтесь открывать для себя город!