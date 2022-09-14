Европа без виз: как попасть в Боснию и Герцеговину

Среди европейских стран Босния и Герцеговина занимает особое место в списке туристических направлений. Сейчас особенно актуально то, что для россиян предусмотрен безвизовый въезд на месяц. Как попасть в эту европейскую страну и что там смотреть – корреспондент TourDom.ru составил памятку для туристов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Правила въезда

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Босния и Герцеговина принимает иностранцев, как и до пандемии. Нигде не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на COVID-19. Соответствующее решение утверждено Советом министров БиГ.

Российским гражданам для пересечения границы не нужно оформлять визу на срок до 30 дней. Туристы отмечают, что возможно выехать в соседние государства и вернуться при условии пребывания в стране те же 30 дней в общий период 60 календарных дней.

Среди требований – действие заграничного паспорта не менее 3 месяцев после завершения поездки. Дети могут быть вписаны в удостоверение личности родителя, в возрасте от 6 до 14 лет – с фотографией. Несовершеннолетние с 14 лет должны иметь свой загранпаспорт.

На форумах путешественники напоминают, что в отеле сотрудники обязаны зарегистрировать приезжающих и выдать соответствующий документ. Среди других правил въезда, которые на практике редко применяют, – наличие обратного билета, брони в гостинице и подтверждение платежеспособности.

Как добраться

Прямого авиасообщения нет: возможны лишь перелеты с пересадкой в третьих странах. Регулярные рейсы из России осуществляет Turkish Airlines. В частности, турецкий перевозчик летит из Москвы (Внуково) и Санкт-Петербурга до Сараево со стыковкой в Стамбуле за 7,5 часа.

Из московского аэропорта Жуковский на регулярном рейсе Red Wings можно долететь до Стамбула, а далее – с выходом в город (для россиян без оформления визы) – пересадка на борт Turkish Airlines до Сараево. Время в пути – около 10 часов.

Еще один маршрут – из столичного Шереметьево. Компания «Аэрофлот» также доставит до Стамбула. Здесь предстоит смена аэропорта и вылет рейсом Pegasus Airlines до Сараево. Плановое время – 13 часов, с учетом 5 часов на пересадку.

Среди вариантов – долететь до Сербии или Черногории, а затем из Белграда или Подгорицы добираться до соседней Боснии и Герцеговины.

Что посмотреть

В Боснии и Герцеговине возможно найти русскоязычного экскурсовода и за отпуск многое осмотреть. И что важно, отмечают путешественники, местные жители приветливы к россиянам, а в небольших поселениях – особенно рады общению. Туристы чувствуют себя в безопасности, знакомясь со страной.

Здесь переплетены культуры православных сербов, мусульман-боснийцев и католиков-хорватов. Чаще всего экскурсии начинают с исторического квартала Сараево. В районе Башчаршия – узкие средневековые улочки с многочисленными лавками, аутентичные кафе с турецким кофе. С обзорной площадки 36-этажной башни Avazov toranj вся столица – как на ладони.

В тысячелетнем Требине и его окрестностях замки и крепости – Голо-Брдо, Гливе, Кличань. Памятники разных эпох – в Острожаце и Босанска Крупа, в Фойнице и Шчите. В Баня Луке круглый год можно искупаться в горячих минеральных источниках. В центре городка Яйце – большой водопад. Неум – морской курорт: у страны всего несколько километров на побережье Адриатического моря.

Активные туристы успевают побывать на горных курортах и в национальных парках. Полетать на параплане и прокатиться на сноуборде. Продегустировать вина на винодельнях и познакомиться с национальной кухней.

Что особо отмечают гости – по европейским меркам это недорогая страна. За 10 марок вполне возможно пообедать. Поездки на автобусах – 10–50 марок. Вход в музеи – в основном 2–6 боснийских марок.

Как платить

Валюта страны – боснийская конвертируемая марка. Путешественники сообщают, что в туристических местах принимают оплату в евро. Надо только не забывать, что курс валюты стабилен и составляет 1,95 марки за 1 евро. А также иметь мелкие купюры.

А с безналичными платежами – проблема. В соцсетях сетуют, что практически нигде в торговых точках терминалы не принимают российские банковские карты UnionPay. И делятся опытом снятия денег в банкоматах.

К примеру, со счета в евро по карте «Мир» – UnionPay от Россельхозбанка было получено 2000 марок и списано 1400 евро. Туристы были в шоке, но через 3 дня получили возврат 300 евро. В итоге банковские услуги составили около 7%.

При получении небольших сумм эти затраты возрастают. Так было, когда с карты UnionPay Газпромбанка сняли 100 боснийских марок за 4906 руб. При кросс-курсе валютной пары рубль / конвертируемая марка 43,6 на дату операции российский и боснийский банки взяли за свои услуги 12,5%.