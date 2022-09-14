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2 часа назад

Россиянка в Малайзии удивилась отношению местных к русским

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша Марина Ершова приехала в Малайзию и удивилась отношению местных жителей к русским. Первое впечатления от посещения страны девушка опубликовала на своей странице в «Яндекс.Дзене».

Россиянка в Малайзии удивилась отношению местных к русским
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественница рассказала, что по приезде в азиатскую страну она быстро и легко прошла паспортный контроль.

«Тут сидит лишь одна женщина и она ставит штампы. Никакой тебе очереди, не смотря, что она тут совершенно одна. У нас ни разу не проверили рюкзаки, а также не спросили обратных билетов. Вошли в Малайзию мирно и тихо»,

— отметила она.

Далее, по словам автора публикации, из аэропорта в город их подвез местный житель, который признался, что очень хорошо относится к отечественным туристам.

«Водитель нам так и сказал, что очень любит россиян и с удовольствием останавливается путникам»,

— добавила блогерша.

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