Россиянка в Малайзии удивилась отношению местных к русским

Российская тревел-блогерша Марина Ершова приехала в Малайзию и удивилась отношению местных жителей к русским. Первое впечатления от посещения страны девушка опубликовала на своей странице в «Яндекс.Дзене».
Путешественница рассказала, что по приезде в азиатскую страну она быстро и легко прошла паспортный контроль.
«Тут сидит лишь одна женщина и она ставит штампы. Никакой тебе очереди, не смотря, что она тут совершенно одна. У нас ни разу не проверили рюкзаки, а также не спросили обратных билетов. Вошли в Малайзию мирно и тихо»,
— отметила она.
Далее, по словам автора публикации, из аэропорта в город их подвез местный житель, который признался, что очень хорошо относится к отечественным туристам.
«Водитель нам так и сказал, что очень любит россиян и с удовольствием останавливается путникам»,
— добавила блогерша.