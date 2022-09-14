Россиянка в Малайзии удивилась отношению местных к русским

«Тут сидит лишь одна женщина и она ставит штампы. Никакой тебе очереди, не смотря, что она тут совершенно одна. У нас ни разу не проверили рюкзаки, а также не спросили обратных билетов. Вошли в Малайзию мирно и тихо»,