Тревел-блогер рассказала об отношении к русским в Европе

Российская тревел-блогерша посетила Финляндию, Францию и Италию и заявила, что хуже относиться к русским на фоне ситуации на Украине в Европе не стали. Ее рассказ опубликован в блоге «Дотошный турист» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, девушка рассказала, что за время отдыха в Италии ни разу не столкнулась с негативным отношением со стороны местных жителей или других туристов.

«Прекрасно к русским относятся! Нет никакого деления, что ты плохой или хороший, — заверила она. — Я, конечно, говорю о простых людях, с которыми удалось пообщаться».

Кроме того, автор блога отметила, что за время пребывания в Хельсинки также не становилась свидетелем агрессивного поведения финов.

«Много русских, никакой нелюбви, ненависти или просто негатива. Все ровно»,

— добавила путешественница.