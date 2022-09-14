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18 минут назад

Тревел-блогерша отдохнула в Европе и рассказала об отношении к русским

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша посетила Финляндию, Францию и Италию и заявила, что хуже относиться к русским на фоне ситуации на Украине в Европе не стали. Ее рассказ опубликован в блоге «Дотошный турист» на платформе «Яндекс.Дзен».

Тревел-блогер рассказала об отношении к русским в Европе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, девушка рассказала, что за время отдыха в Италии ни разу не столкнулась с негативным отношением со стороны местных жителей или других туристов.

«Прекрасно к русским относятся! Нет никакого деления, что ты плохой или хороший, — заверила она. — Я, конечно, говорю о простых людях, с которыми удалось пообщаться».

Кроме того, автор блога отметила, что за время пребывания в Хельсинки также не становилась свидетелем агрессивного поведения финов.

«Много русских, никакой нелюбви, ненависти или просто негатива. Все ровно»,

— добавила путешественница.

Что касается Франции, ни удивления, ни негатива россиянка также не заметила — и туристы, и местные жители вполне приветливы.

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