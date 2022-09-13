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13 минут назад

Новые направления шоп-туров набирают популярность у россиян

Deita.ru

Санкционные ограничения, которые проявляются и в уходе с российского рынка зарубежных брендов, привели к росту популярности шоп-туров, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Новые направления шоп-туров набирают популярность у россиян
Фото: Deita.ruDeita.ru

В торговых центрах Москвы, например, посещаемость упала ниже уровня пандемийного 2020 года, несмотря на то, что выжившие торговые точки устраивают традиционные распродажи и возвращаются к разнообразным промоакциям. Проблема дороговизны товаров стоит уже не так остро – рост цен уравнивают индексацией зарплат, во всяком случае, об этом говорится в докладе Центробанка о региональной экономике в ЦФО. Потребители открыли для себя такое подзабытое развлечение, как шоп-туры в страны ближнего зарубежья.

По данным турагентства «Едемвотпуск», наибольшей популярностью пользуются Казахстан и Армения. Там туристы скупают одежду популярных брендов - Zara, H&M и тому подобные, уточнил гендиректор турагентства Николай Мельник. У петербуржцев пользуется популярностью Финляндия, откуда везут верхнюю одежду, рыбу и икру. А вот для поездок они предпочитают Карелию.

А у москвичей популярное направление шоппинга за рубежом – это Белоруссия, туда налаживают шоп-туры выходного дня. В августе стоимость таких путёвок начиналась от 33,5 тысяч рублей.

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