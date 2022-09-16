Дорога препятствий: самые труднопреодолимые пешеходные тропы

Все больше поклонников путешествий выбирают сегодня пеший туризм. Именно поэтому он находится сейчас на пике своей популярности. Трудные маршруты и опасные тропы всегда привлекали любителей экстрима, несмотря на сложность, а порой и угрозу жизни. “Рамблер” расскажет о самых известных из них.

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

Аппалачская тропа

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Это самая длинная и красивая из пеших троп в мире. Ее протяженность около 3500 километров и шесть месяцев пути. Находится на атлантическом побережье США. Проложена по горным хребтам Аппалачей. Для туристов она привлекательна дикой природой, нетронутой рукой человека. Населена опасными для жизни клещами, пауками и змеями, а также американскими черными медведями. В этом и состоит основная опасность маршрута, которая может встретиться на пути.

Континентальный рубеж

Тропа включает в себя живописную территорию от Мексики до Канады и проходит вдоль Скалистых гор Северной Америки. В нее входят такие знаменитые места, как Красная пустыня в штате Вайоминг и Грейс-пик в Колорадо. Занимает примерно пять месяцев пути. Основная опасность этого маршрута, по мнению путешественников, заключается в неблагоприятных погодных условиях и возможных травмах.

Тропа юго-восточного побережья Великобритании

Маршрут в большинстве своем проходит по побережью. Протяженность составляет 1016 километров и восемь недель в дороге. Путь туристов проходит через объекты всемирного наследия. Скалистое Юрское побережье, возникшее более 240 миллионов лет назад, одно из них. Разнообразие местности также является особенностью данного маршрута. Песчаные дюны и потрясающие бухты, идущие одна за другой, привлекают внимание пеших туристов. Частые спуски и подъемы — вот в чем заключается сложность пути для путешественников.

Тропа Те Арора в Новой Зеландии

Тропа охватывает длину двух основных островов Новой Зеландии и занимает около четырех месяцев. Для туристов это замечательная возможность познакомиться с этой удивительной страной. Путь проходит в основном через национальные парки, но на маршруте встречаются не обозначенные на картах отрезки. Поэтому для этого маршрута необходимы хорошие навигационные навыки, чтобы не сбиться с пути и не потеряться.

Тропа Флоренс и Сэмюэла Бейкеров в Судане