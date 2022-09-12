Как сейчас попасть туристам на Кипр

Туристический сезон на Кипре продолжается до конца октября. Как теперь россиянам попасть в страну и есть ли какие-либо ограничения, рассказываем в материале "Рамблера".
С 1 июня 2022 года власти Кипра отменили все коронавирусные ограничения, ПЦР-тесты и вакцинация не требуются. Страна открыта для иностранных туристов, в том числе из России.
Чтобы пересечь границу, необходимо получить визу в Консульстве Республики Кипр в России. Для этого нужен загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев. Также въезд разрешен при наличии действующего многократного шенгена. Раньше гражданам РФ выдавались про-визы. Сейчас этот процесс временно приостановлен.
Прямым рейсом попасть на курорты Кипра не получится. Страна запретила полет самолетов российских авиакомпаний над своими территориями. Придется подбирать рейсы с пересадками. Однако билеты обойдутся туристам недешево. Так, например, рейс из Москвы в Ларнаку с пересадкой в Ереване на 21 октября стоит 20460 рублей без багажа. В другие даты месяца цены на билеты по этому же направлению достигают 30 тысяч рублей на одного человека в одну сторону.
Что касается страховки, при пересечении границы ее могут у вас проверить. Поэтому лучше заранее об этом позаботиться, к тому же, пандемия коронавируса пока не завершилась.