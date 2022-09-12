Разрушители мифов: россиянин рассказал о своем отдыхе в Иране

Сергей со своей супругой отправился на отдых в Иран из Санкт-Петербурга. О достаточно непривычном для многих россиян отпуске пара рассказала в телеграм-канале. Редакция публикует впечатления и советы туристов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Точкой отправления был аэропорт Пулково. Оттуда супруги долетели до Шереметьево, где уже пересели на рейс Nordwind до Тегерана. Что касается вылета в Иран, то, по словам Сергея, он волновался при регистрации. «Я немного мандражировал, так как страна сложная. Nordwind за малейшую оплошность отправляет домой. При нас мужчину отказались пускать на рейс, потому что у него не было обратного билета», – пишет путешественник. Он добавил, что посоветовал неудавшемуся пассажиру купить возвратный билет через приложение, но тот, вероятно, чего-то не понял или не захотел понимать. «Еще для перелета нужны именно распечатанные референс-код (визовое разрешение) и ПЦР или QR о вакцинации на английском языке», – отметил Сергей.

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В Тегеране туристы остановились в отеле Grand Firdowsie, заплатив по 64 доллара за ночь. В планах наших соотечественников посещение нескольких иранских городов: Тегерана, Кашана, Язда, Исфахана, Шираза, Хузестана – Шуштера и Хамедана. По стране супруги уже успели покататься на поездах, автобусах. Еще их ждет внутренний перелет.

Что касается строгости в плане одежды и внешнего вида в Иране, то, по всей видимости, это лишь стереотипы. По словам Сергея, в самолете из Москвы в Тегеран большинство пассажиров были именно иранцами. Так вот, их женщины надевали платки на голову только при выходе в иранском аэропорту.

«В черное заматываться здесь не надо», – рассказывает Сергей. Также он поделился фотографией своей супруги, которая спустя несколько дней после пребывания в Тегеране перестала регулярно накидывать на голову прозрачную шаль и не прячет локти за длинными рукавами: «Поедем в провинцию – может, будут строже нравы. Тут всем наплевать на наш внешний вид. И в вагонах метро для женщин одни мужчины сидят». На данный момент никаких претензий в свой адрес супруги не слышали.