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2 часа назад

Авиакомпания Air Moldova оспорит в суде запрет на полеты в Россию

Lenta.ruиещё 3

Авиакомпания Air Moldova оспорит в суде запрет правительства Молдавии на полеты в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Молдова» с ссылкой на заявление организации.

Авиакомпания Air Moldova оспорит в суде запрет на полеты в Россию
Фото: Лента.руЛента.ру

Ранее молдавская авиакомпания объявила о том, что начнет прямое авиасообщение между Кишиневом и Москвой с 1 октября этого года. Такое решение было мотивировано «бесчисленными просьбами» граждан республики, которые находятся в России и хотят вернуться на родину.

Через день после этого объявления управление гражданской авиации Молдавии запретило Air Moldova и другим национальным перевозчикам возобновлять полеты в столицу России «в целях обеспечения безопасности». Об этом заявил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Тогда Air Moldova прекратила продажу билетов, а пассажирам, совершившим покупку, пообещала вернуть деньги. Помимо этого, авиакомпания заявила о том, что будет взаимодействовать с органом гражданской авиации для разрешения ситуации, однако в случае, если проблема не будет решена, Air Moldova обратится в суд.

В феврале страны Европы начали закрывать свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне операции на Украине. Росавиация, в свою очередь, ввела зеркальные меры и приняла решение ограничить использование российского неба для самолетов европейских авиакомпаний.

Заграница,Андрей Спыну,Росавиация,
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