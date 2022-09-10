Туризм ЮАР продолжает восстанавливаться

Туризм в Южной Африке значительно улучшился за первые шесть месяцев этого года: страна приняла более 2,2 миллиона иностранных туристов, что на 147 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, благодаря восстановлению после пандемии COVID-19.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

Министр туризма страны Линдиве Сисулу обнародовала данные за январь-июнь на прошлой неделе. Больше всего туристов прибыло из Европы – 563 процента. Прибытие туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона идет медленнее из-за закрытия границ и строгой политики в отношении путешествий, вызванной новой волной вируса COVID-19.

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Африканская авиационная промышленность обеспечила более 1,6 миллиона прибытий в Южную Африку, что на 109 процентов больше, чем в предыдущие два года, но все еще на 50 процентов ниже уровня 2019 года.

Общий объем прямых иностранных инвестиций за первые шесть месяцев этого года вырос на 169 процентов, в то время как внутренние поездки увеличились на 114 процентов и достигли 15,2 миллиона путешествий.

«Мы поддерживаем усилия отрасли по устранению проблем в выдаче виз, в том числе на уровне кабинета министров. Мы будем продолжать активизировать целевую коммуникацию на наших цифровых платформах, чтобы продавать Южную Африку как наиболее привлекательное направление, приглашая весь мир приехать к нам»,

– сказала Сисулу.

По прогнозам экспертов, число туристов, прибывающих в страну, достигнет уровня 2019 года в 2025 году. Об этом пишет China Daily, партнер сети TV BRICS.

В ходе консультаций с заинтересованными сторонами в сфере туризма правительство разработало план восстановления, за которым последовало взаимодействие с ролевыми игроками для его реализации. Они посещали различные туристические мероприятия, информируя их о готовности страны к приему путешественников.