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4 часа назад

Таиланд ждет до конца года четверть миллиона российскийх туристов

Inc-News

По итогам первого полугодия в королевстве побывали менее ста тысяч россиян.

Таиланд ждет до конца года четверть миллиона российскийх туристов
Фото: Inc-NewsInc-News

Санкции, отсутствие прямых рейсов и проблемы с оплатой сделали в этом году Таиланд не самым доступным курортом для российских путешественников.

Но предпринимаемые российскими и тайскими властями усилия позволят авиакомпаниям проще осуществлять полеты в эту страну, в связи с чем власти королевства рассчитывают на туристический бум со стороны России. Плюс к тому должна заработать карта «Мир».

По самым скромным подсчетам. До конца года в Таиланде могут отдохнуть порядка двухсот пятидесяти тысяч граждан РФ.

Хотя, конечно, это в любом случае меньше, чем в допандемийный период, когда Таиланд принимал до полутора миллионов россиян.

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