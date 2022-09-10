Таиланд ждет до конца года четверть миллиона российскийх туристов

По итогам первого полугодия в королевстве побывали менее ста тысяч россиян.
Санкции, отсутствие прямых рейсов и проблемы с оплатой сделали в этом году Таиланд не самым доступным курортом для российских путешественников.
Но предпринимаемые российскими и тайскими властями усилия позволят авиакомпаниям проще осуществлять полеты в эту страну, в связи с чем власти королевства рассчитывают на туристический бум со стороны России. Плюс к тому должна заработать карта «Мир».
По самым скромным подсчетам. До конца года в Таиланде могут отдохнуть порядка двухсот пятидесяти тысяч граждан РФ.
Хотя, конечно, это в любом случае меньше, чем в допандемийный период, когда Таиланд принимал до полутора миллионов россиян.