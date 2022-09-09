Какие правила въезда в Эстонию будут действовать для россиян

В Эстонии с 19 сентября вступают в силу новые правила въезда для россиян. Представители страны откровенно говорят, что российских туристов здесь больше не ждут. Редакция TourDom.ru разбиралась в новых ограничениях.
Согласно обновленной информации на портале правительства, через 10 дней россияне не смогут въехать в Эстонию из России по шенгенской визе. При этом не имеет значения, каким государством выдан въездной документ. Исключения составляют лишь граждане РФ, направляющиеся к родственникам в республике, обладатели рабочей или учебной визы, дипломаты, работники сферы международных товарных и пассажирских перевозок, дипломаты и диссиденты.
Стоит отметить, что при попытке въехать в страну по шенгену – визу не аннулируют. Туриста просто развернут на границе. По турвизе россияне все-таки могут попасть в Эстонию, но только со стороны третьего государства, например Финляндии.
Также с 19 сентября транзит через республику запрещен. Пропустят лишь обладателей ВНЖ других европейских стран. При этом останавливаться с ночевкой нельзя и следует напрямую ехать до следующего пограничного пункта.
Наконец, недвижимость в Эстонии больше не дает возможности посещения страны. Правительственный сайт прямо говорит, что владельцу нужно управлять своим имуществом при помощи посредников или продать его.
Отметим, что помимо Эстонии свои границы для россиян с шенгеном также закрывают Литва, Латвия и Польша. В отличие от этих стран Евросоюз пока согласовал лишь приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Большинство государств – членов ЕС готово видеть у себя российских туристов, пусть в меньшем количестве.