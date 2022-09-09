Какие правила въезда в Эстонию будут действовать для россиян

В Эстонии с 19 сентября вступают в силу новые правила въезда для россиян. Представители страны откровенно говорят, что российских туристов здесь больше не ждут. Редакция TourDom.ru разбиралась в новых ограничениях.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Согласно обновленной информации на портале правительства, через 10 дней россияне не смогут въехать в Эстонию из России по шенгенской визе. При этом не имеет значения, каким государством выдан въездной документ. Исключения составляют лишь граждане РФ, направляющиеся к родственникам в республике, обладатели рабочей или учебной визы, дипломаты, работники сферы международных товарных и пассажирских перевозок, дипломаты и диссиденты.

Стоит отметить, что при попытке въехать в страну по шенгену – визу не аннулируют. Туриста просто развернут на границе. По турвизе россияне все-таки могут попасть в Эстонию, но только со стороны третьего государства, например Финляндии.

Также с 19 сентября транзит через республику запрещен. Пропустят лишь обладателей ВНЖ других европейских стран. При этом останавливаться с ночевкой нельзя и следует напрямую ехать до следующего пограничного пункта.

Наконец, недвижимость в Эстонии больше не дает возможности посещения страны. Правительственный сайт прямо говорит, что владельцу нужно управлять своим имуществом при помощи посредников или продать его.