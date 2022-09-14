Чего стоит бояться на пляжах во Вьетнаме и Индии

Отправляясь в путешествие, мы заранее планируем все детали поездки, чтобы провести отдых комфортно и получить массу положительных эмоций. Посещение тропических стран, таких как Индия и Вьетнам, всегда незабываемо, но оно может быть омрачено распространенным в регионе явлением — песчаными блохами. “Рамблер” расскажет вам, чем опасны эти насекомые и как избежать встречи с ними в поездке.

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Чем опасны?

Песчаная блоха — мелкий паразит. Опасность представляет собой укус самки, самцы довольно безобидны. Женские особи являются внутрикожными эндопаразитами. Они откладывает свои яйца под кожей человека, после чего на месте укуса появляется черная точка с характерной припухлостью.

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Как избежать встречи с паразитами?

Любимое место обитания песчаных блох — морские водоросли, выброшенные на берег. Чтобы не подвергать себя опасности, лучше не нежиться на пляжах. Особенно, если на береговой линии отсутствуют лежаки и вам приходится расстилать полотенце на прямо на песок.

Что делать при укусе?