Как россиянину отдохнуть на Сейшелах

Для российских граждан предусмотрен безвизовый въезд на Сейшелы. Перед поездкой достаточно сделать ПЦР-тест на COVID-19, от которого освобождает сертификат о полной вакцинации. Редакция TourDom.ru подготовила краткую памятку об особенностях въезда.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Получить разрешение – легко

Видео дня

Для россиян въезд на Сейшелы – тропический островной курорт – безвизовый на 30 дней. Среди стандартных требований – загранпаспорт со сроком действия более полугода, обратный билет, наличие финансовых средств, а также страховка с покрытием лечения COVID-19.

В стране все еще действуют антиковидные ограничения и есть два обязательных условия, без которых не посадят в самолет. Первое – предоставить отрицательный ПЦР-тест на английском языке, сданный за трое суток до вылета. Для детей до 12 лет его не требуют. В соответствии с обновленными правилами тест могут не делать полностью вакцинированные туристы.

Российский препарат «Спутник V» в числе признанных на территории Сейшел. Для освобождения от тестирования после второй дозы должно пройти менее 6 месяцев или поставить третью – бустерную прививку. Принимающую страну удовлетворяет сертификат с портала Госуслуг, в котором отражены все подробности о вакцинации на английском.

Второе условие – заранее получить одобрение на въезд через спецприложение для смартфона Health Travel Authorization. В личном кабинете указывают авиарейсы и даты, бронь отеля и прикрепляют сканы паспорта, теста или сертификата. Для несовершеннолетних за заполнение отвечает взрослый. Разрешение в виде QR-кода приходит на email достаточно быстро. На официальном сейшельском ресурсе также отмечено, что доступна экспресс-заявка с рассмотрением в течение часа, ее стоимость – 60 евро.

Как сообщают туристы, стандартная процедура обработки заявления стоит 10 евро с онлайн-оплатой, детям в 2 раза дешевле. Для россиян, у которых нет действующих за рубежом карт, сделано исключение: разрешено платить по прилете наличными. Правда, в этом случае сумма возрастает до 20 евро.

Быстро или дешево?

До Сейшельских островов из России можно долететь на регулярных авиарейсах из разных городов. Посмотрев на расписание лишь одного дня – 22 ноября, можно выбрать оптимальный вариант. Больше всего рейсов из Москвы.

Наименьшую стоимость – 36,8 тыс. руб. за кресло предлагает Ethiopian Airlines с вылетом из Домодедово. После стыковки в Аддис-Абебе пассажиры прибывают на остров Маэ. Время в пути – 15,5 часа. Сопоставимые время и цена у Etihad Airways с вылетом из Шереметьево и стыковкой в Абу-Даби – 39,6 тыс. руб., в дороге – 15 часов.

Самый быстрый перелет – 12 часов – обеспечивает Emirates за 65,8 тыс. руб. на одного пассажира. Вылет из Внуково до Дубая, где идет пересадка на борт до Маэ. Из этого же аэропорта на час дольше летит Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле. Цена билета – 45,1 тыс. руб.

С двумя пересадками можно взять билет до острова Праслен. В маршрут входят рейсы Emirates из Домодедово до Дубая и далее до Маэ. На этом острове запланирована пересадка на самолет Air Seychelles – последний перелет занимает всего 20 минут. Стоимость – 53 тыс. руб., общее время в пути – 15 часов.

Также есть маршрут из Внуково. Сначала на крыльях Emirates со стыковкой в Дубае до острова Маэ, а дальше на местном перевозчике до Праслена – всего за 14 часов. За эти перелеты надо заплатить 71,3 тыс. руб. на одного пассажира.

Из Санкт-Петербурга до Маэ полет начинается с рейса лоукостера «Победа» до московского Внуково. Далее смена аэропорта на Домодедово и последующие два перелета с Ethiopian Airlines. При стоимости 39,6 тыс. руб. на дорогу потребуется более 30 часов. При выборе Emirates перелет Пулково – Дубай – Маэ занимает 14 часов при стоимости кресла 54,5 тыс. руб.

Аналогично организованы полеты до Сейшел из Казани с компанией Nordwind Airlines и эфиопским перевозчиком за 44,5 тыс. руб. и Emirates за 110 тыс. руб. Также есть маршруты из Сочи, Калининграда, Махачкалы, Минеральных Вод.

Валюта, цены, карты

Отдых на Сейшелах требует значительных финансов. В соцсетях рекомендуют для комфортного отпуска ориентироваться на ежедневные расходы от 10 тыс. руб., ведь только одна поездка на такси обойдется в 2–3 тыс. руб., а на паромах – до 3,5 тыс. руб. И иметь при себе как наличную валюту, так и средства на банковской карте.

Местные деньги – сейшельская рупия, также к оплате принимают доллары и евро. По отзывам туристов, нигде не возьмут долларовые купюры выпуска до 2006 года и банкноты по 500 евро. Курс достаточно стабильный: в последнее время доллар – около 13,5, а евро – 15,4 рупии. Для ориентировки по ценам: 4,5 руб. за рупию по кросс-курсу в начале сентября.

На Сейшелах в ходу карты UnionPay российских банков. У путешественников работают карточки, в частности, Россельхозбанка, банков «Солидарность» и «Русский стандарт», МТС Банка. В чатах сообщают, что отказов не было при платежах в отелях и торговых точках, обслуживаемых Absa Bank Seychelles. При этом в небольших магазинах безналичная оплата нередко не проходит. По подсчетам, комиссия на рублевых картах составляет 5–6%, в зависимости от котировок банков по конвертации.

Наличные можно получить в банкоматах на островах Маэ, Праслин и Ла-Диг. В частности, платежная система UnionPay рекомендует на Сейшелах в качестве банка-партнера MCB Seychelles. В соцсетях приводят факты, которые говорят об уровне комиссий за обналичивание в АТМ – обычно 10–15% в зависимости от валюты карт.

Обмен наличных возможен в банках, обменных пунктах и отелях. Отдыхающие подсказывают, что лучшие курсы в аэропорту, и советуют сохранять квитанции: без них не меняют оставшиеся рупии при выезде.

Сейшелы – рай посреди океана?

Три десятка обитаемых островков в Индийском океане недалеко от экватора и в полутора тысячах километров от берегов Африки – это Сейшелы. Самый большой – Маэ, площадью 140 кв. км. На нем и других крохотных островках разбросаны курортные поселки и уединенные уголки с бунгало. Сообщение между островами – на паромах, катерах, лодках.

Местное население радушно относится к туристам и их пожеланиям, что и понятно – они приносят неплохой доход. По общему мнению, здесь не о чем беспокоиться, идеальное место для созерцания живой природы и релаксации.

В пабликах советуют посетить остров-отель Силуэт с нетронутым экваториальным лесом, побывать на Фрегате с его уединенными виллами в джунглях и оценить пляжи Ла-Диг. На острове Денис – морские черепахи, на атолле Альдабра – разнообразие морских обитателей. На Праслине, кроме отелей, заповедник с райскими птицами и национальный парк с тропическими растениями.