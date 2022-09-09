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9 часов назад

«За каждый шаг пытаются содрать деньги»: россиянин об Абхазии

Lenta.ruиещё 2

Россиянин посетил Абхазию в седьмой раз и пожаловался на «космические» цены и низкий сервис. Отзыв молодого человека опубликован на портале «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

«За каждый шаг пытаются содрать деньги»: россиянин об Абхазии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Единственным достоинством страны путешественник назвал «сказочно красивую» природу, все остальное он описал словами «отдых не для слабонервных».

«После прохождения границы первым делом в Абхазии вас встречает хамство и обдираловка с трансфером. Цены ломят космические, — рассказал читатель портала. — Приготовьтесь к тому, что за каждый ваш шаг здесь будут пытаться содрать деньги».

Кроме того, турист рассказал о сложностях с поиском места проживания. По его словам, хорошие условия в частном секторе — редкость.

«Не видев жилья заранее, вы рискуете оплатить лачугу с клопами. Лучше всего в первый приезд в Абхазию помотаться пол дня, но найти хорошее жилье и потом только туда и ездить. Никогда не платите всей суммы вперед — если что случится, вам ее не вернут»,

— предупредил он.

Также не стоит покупать продуты на рынках, поскольку там отдыхающим продают все втридорога и подсовывают некачественный просроченный товар.

«Что касается настоящего домашнего вина из хороших сортов винограда. Покупать его надо только в глухих, отдаленных от моря деревнях. В городах и на туристических маршрутах одна крашенная бодяга»,

— заключил он.

Заграница,
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