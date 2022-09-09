«За каждый шаг пытаются содрать деньги»: россиянин об Абхазии

«Не видев жилья заранее, вы рискуете оплатить лачугу с клопами. Лучше всего в первый приезд в Абхазию помотаться пол дня, но найти хорошее жилье и потом только туда и ездить. Никогда не платите всей суммы вперед — если что случится, вам ее не вернут»,