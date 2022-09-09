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8 часов назад

«Полное разочарование»: россиянка о премиум-отеле в Турции

Lenta.ruиещё 1

Съездившая в Турцию россиянка пожаловалась на скучный отдых и описала премиум-отель, в котором проживала, фразой «полное разочарование». Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

«Полное разочарование»: россиянка о премиум-отеле в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тур на 11 дней с проживанием в пятизвездочной гостинице Kimeros Park Holiday and Village в Кемере обошелся ей в 286 тысяч рублей на двоих. Первое, что не понравилось читательнице портала, — скудный шведский стол.

«Питание так себе, каждый день одно и тоже. Сладости тут никакие, в кондитерской вообще делать нечего, впервые вижу такое в Турции»,

— пожаловалась она.

Также туристка неприятно удивилась почти полному отсутствию анимации и «отстойной» музыке на дискотеках, под которую никто не танцевал, — отдыхающие просто сидели и скучали.

«Мы ездили на 11 ночей, и уже через 4 дня нам захотелось собрать вещи и улететь домой»,

— добавила путешественница.

Из достоинств она выделила чистую территорию отеля, хороший пляж, теплое море и красивую природу.

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