«Полное разочарование»: россиянка о премиум-отеле в Турции

Съездившая в Турцию россиянка пожаловалась на скучный отдых и описала премиум-отель, в котором проживала, фразой «полное разочарование». Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Тур на 11 дней с проживанием в пятизвездочной гостинице Kimeros Park Holiday and Village в Кемере обошелся ей в 286 тысяч рублей на двоих. Первое, что не понравилось читательнице портала, — скудный шведский стол.

«Питание так себе, каждый день одно и тоже. Сладости тут никакие, в кондитерской вообще делать нечего, впервые вижу такое в Турции»,

— пожаловалась она.

Также туристка неприятно удивилась почти полному отсутствию анимации и «отстойной» музыке на дискотеках, под которую никто не танцевал, — отдыхающие просто сидели и скучали.

«Мы ездили на 11 ночей, и уже через 4 дня нам захотелось собрать вещи и улететь домой»,

— добавила путешественница.