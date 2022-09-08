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15 часов назад

Пакеты вместо сапог и другие особенности ЮАР, которые вас поразят

Мира Маркина

ЮАР – колоритная и многогранная страна, которая вмиг развеет ваши стереотипы об Африке. Подробнее об этом государстве, его странностях и особенностях – в материале "Рамблера".

Пакеты вместо сапог и другие нюансы ЮАР, которые вас поразят
Фото: unsplashunsplash

Теплые одеяла

Средняя температура в ЮАР летом держится на отметке +28-30 градусов, однако даже в летний сезон местные жители спят с закрытыми окнами и под пуховыми одеялами.

Парики

В России мы не так часто встречаем женщин в париках, а вот в ЮАР познакомиться с девушкой, у которой нет парика, почти невозможно. Местные предпочитают ловко менять парики и имидж чуть ли не каждую неделю, вместо того чтобы заботиться о прическе.

Имя от свекрови

В ЮАР свекрови обладают властью и колоссальным авторитетом. Именно поэтому у них есть право давать невесткам новые имена. Если возлюбленная сына не понравится матери, она может дать девушке грубое имя, чтоб той было стыдно выходить на улицу.

Пакеты на ногах

Южноафриканцы настолько привыкли жить в теплом и сухом климате, что ежегодные осадки, которые все же выпадают, вводят их в ступор. Но вместо того, чтобы покупать закрытую обувь, они надевают на сандалии пакеты и ходят в них по лужам.

Удаление зубов

Зубы удаляют по всей планете, но в ЮАР это делают не столько из медицинских соображений, сколько из-за моды. В стране принято избавляться от передних зубов. Делаю это как взрослые, так и дети.

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