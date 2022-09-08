Пакеты вместо сапог и другие нюансы ЮАР, которые вас поразят

ЮАР – колоритная и многогранная страна, которая вмиг развеет ваши стереотипы об Африке. Подробнее об этом государстве, его странностях и особенностях – в материале "Рамблера".
Средняя температура в ЮАР летом держится на отметке +28-30 градусов, однако даже в летний сезон местные жители спят с закрытыми окнами и под пуховыми одеялами.
В России мы не так часто встречаем женщин в париках, а вот в ЮАР познакомиться с девушкой, у которой нет парика, почти невозможно. Местные предпочитают ловко менять парики и имидж чуть ли не каждую неделю, вместо того чтобы заботиться о прическе.
В ЮАР свекрови обладают властью и колоссальным авторитетом. Именно поэтому у них есть право давать невесткам новые имена. Если возлюбленная сына не понравится матери, она может дать девушке грубое имя, чтоб той было стыдно выходить на улицу.
Южноафриканцы настолько привыкли жить в теплом и сухом климате, что ежегодные осадки, которые все же выпадают, вводят их в ступор. Но вместо того, чтобы покупать закрытую обувь, они надевают на сандалии пакеты и ходят в них по лужам.
Зубы удаляют по всей планете, но в ЮАР это делают не столько из медицинских соображений, сколько из-за моды. В стране принято избавляться от передних зубов. Делаю это как взрослые, так и дети.