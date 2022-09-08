Выяснилось, сколько стоит отдых в гестхаусах на Мальдивах

На сайте Ассоциации Ростуризма появилась информация о том, как бюджетно провести отдыха на Мальдивах.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Специалисты отметили, что чаще всего отдых на Мальдивах считался дорогим и не для каждого, однако такая тенденция меняется.

Теперь туристы со скромным бюджетом также могут отдохнуть на островах. Это стало возможным после того, как ввели лояльные правила в адрес туристической деятельности, чтобы полноценные объекты туризма работали не только на необитаемых островах.

Для желающих бюджетно отдохнуть АТОР советует выбирать для проживания местные гестхаусы и гостиницы на локальных остовах. Чаще всего в таких местах проживает местное население.

Цена за комнату начинается от 1,8 тысячи рубелей на одного человека.

Для совместно поездки можно выбрать гостиничный отель 3 звезды, который будет располагаться на локальном острове. Цена в сути за номер составит 3,6 тысячи рублей. Сюда же включен завтрак.