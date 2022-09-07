Нужна ли российским туристам Япония

Индивидуальные туристы из Российской Федерации теперь имеют возможность побывать в Японии. С 7 сентября властями страны открыт въезд для наших соотечественников в индивидуальном порядке. Об этом рассказал член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов радио «Sputnik».

Однако, по мнению Самохвалова, в настоящее время финансовые условия получения виз в Страну восходящего солнца пока не решены в полной мере, что и является основным препятствием для массового индивидуального туризма со стороны России. Эксперт считает, что на данный момент времени более востребованы будут скорее деловые поездки, а это уже совсем другая история.