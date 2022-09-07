Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
19 часов назад

Нужна ли российским туристам Япония

Вести Подмосковья

Индивидуальные туристы из Российской Федерации теперь имеют возможность побывать в Японии. С 7 сентября властями страны открыт въезд для наших соотечественников в индивидуальном порядке. Об этом рассказал член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов радио «Sputnik».

Нужна ли российским туристам Япония
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Эксперт уверен, что приглашая туристов и упрощая условия их въезда в страну, японские власти банально хотят просто-напросто заработать, поскольку Япония «всегда считалась страной индивидуального туризма».

Однако, по мнению Самохвалова, в настоящее время финансовые условия получения виз в Страну восходящего солнца пока не решены в полной мере, что и является основным препятствием для массового индивидуального туризма со стороны России. Эксперт считает, что на данный момент времени более востребованы будут скорее деловые поездки, а это уже совсем другая история.

Заграница,Сергей Самохвалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители