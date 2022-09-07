Что такое энерготуризм и где готовятся зимовать европейцы

Не так давно у британских туристических агентств появилось новое направление – энерготуризм. Подробнее об этом явлении и его перспективах – в материале "Рамблера".

Фото: unsplash unsplash

За последние полгода цены на электричество в европейских странах и Великобритании сильно выросли, что серьезно ударило по кошельку местных жителей. При этом аналитики газового рынка утверждают, что цены останутся высокими в течение следующих двух и более лет.

Как отмечает Эшли Квинт, автор энерготуров, идея создать подобные приключения появилась после новости о том, что к апрелю 2023 года цены на электроэнергию в Великобритании могут вырасти до 7 тысячи фунтов в год.

Пока одни сетуют на возросшие траты, другие пытаются найти пользу в сложившейся ситуации и строят бизнес, предлагая британцам перезимовать за пределами Великобритании. Туристические агентства предлагают путешественникам опробовать энерготуризм. А именно отправиться зимой в отпуск в теплые страны, чтобы избежать высоких счетов за электроэнергию.

Для зимовки особенно востребованы круизные туры, а также отдых на Мальте, в южной Испании и Португалии. По меркам Великобритании цены в этих странах на питание, жилье и развлечения весьма средние, а погода при этом приятная и теплая. К примеру, на Мадейре даже в декабре температура может держаться на уровне 19-20 градусов тепла, в то время как в Лондоне максимальная температура воздуха в это время составляет 9 градусов.