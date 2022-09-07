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5 часов назад

Сэкономить на отдыхе в Турции удастся только в ноябре

TourDom

Турецкие отели продлили летнюю концепцию отдыха до ноября. Сколько стоит провести неделю на курорте и снизились ли цены, выяснил корреспондент TourDom.ru.

Сэкономить на отдыхе в Турции удастся только в ноябре
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По словам экспертов, туры становятся дешевле, но не в первый осенний месяц, который традиционно пользуется спросом.

«Цены на сентябрь и октябрь сейчас выше, чем были в августе»,

– поделился в чате «Источники ТурДома» турагент Андрей Федоров.

Ожидание некоторых путешественников, что с наступлением учебного года стоимость туров снизится, не оправдалось. С каждым днем цены на пакеты в сентябре-октябре только повышаются.

Отдых в ноябре на турецких курортах стабильно дешевле, несмотря на то что в стране продлили летний сезон до ноября. Недельный тур в Rixos Premium Belek 5* с вылетом из Москвы 29 августа стоил около 370 тыс. руб. на двоих. В конце сентября количество номеров ограничено, а цена недельного отпуска находится на уровне 500 тыс. руб. А если отправляться на отдых 5 ноября, то заплатить нужно 221 тыс. руб. То есть разница в стоимости август – ноябрь составляет более 40%.

Неделя в Bellis Deluxe в Белеке с вылетом 25 октября обойдется в 166 тыс. руб., во второй половине сентября – более 235 тыс. руб., в то время как в конце августа подобный отдых стоил около 230 тыс. руб. Разница составляет около 30%. В Alva Donna World Palace 5* тур с перелетом из Москвы в конце октября можно купить за 143 тыс. руб., а в августе цена превышала 200 тыс. руб.

То есть снижение стоимости заметно, но только ближе к завершению летнего сезона. При этом при раннем бронировании турпакетов, по словам турагентов, получится сэкономить от 20 до 40%, если сравнивать с сентябрьскими расценками.

Заграница,Андрей Федоров,
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