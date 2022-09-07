Туристка оскорбилась мнением о «доступных русских женщинах»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, посетившая Таиланд, возмутилась мнением о русских женщинах, которое она услышала от тайцев. Об этом девушка рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам путешественницы, с одной стороны, местные жители считают россиянок красивыми, настоящими супермоделями, достойными сниматься в фильмах. С другой стороны — возмущаются, что туристки из России выглядят вульгарно. Например, ходят за покупками в супермаркет в одних купальных костюмах.

«В связи с такой "открытостью" русских женщин везде считают доступными»,

— оскорбилась автор блога.

Россиянка отметила, что в Таиланде местные жители тоже появляются в откровенных нарядах, но «люди этой профессии занимаются продажей своего тела».