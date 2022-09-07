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8 часов назад

Туристка оскорбилась мнением о «доступных русских женщинах» в Таиланде

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, посетившая Таиланд, возмутилась мнением о русских женщинах, которое она услышала от тайцев. Об этом девушка рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка оскорбилась мнением о «доступных русских женщинах»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественницы, с одной стороны, местные жители считают россиянок красивыми, настоящими супермоделями, достойными сниматься в фильмах. С другой стороны — возмущаются, что туристки из России выглядят вульгарно. Например, ходят за покупками в супермаркет в одних купальных костюмах.

«В связи с такой "открытостью" русских женщин везде считают доступными»,

— оскорбилась автор блога.

Россиянка отметила, что в Таиланде местные жители тоже появляются в откровенных нарядах, но «люди этой профессии занимаются продажей своего тела».

Также туристка добавила, что тайцы считают россиян грубыми и агрессивными. В частности, персонал отелей жалуется, что отдыхающие порой общаются с ними на повышенных тонах, к тому же на русском языке. Помимо этого, россияне прослыли в азиатской стране «жуткими алкоголиками», подытожила блогерша.

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