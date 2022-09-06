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22 часа назад

Зачем в туалете отеля ставят телефон

Катя Кобышева

Стационарные телефоны кажутся пережитком прошлого. В домах и квартирах такие аппараты давно не устанавливают, поскольку люди предпочитают пользоваться мобильной связью, а вот в офисах их еще можно встретить. Но не только. Такие телефоны можно обнаружить в отелях, причем в самом неожиданном месте — санузле. "Рамблер" рассказывает, почему в гостиницах все еще устанавливают стационарные телефоны в ванных и туалетах.

Зачем в туалете отеля ставят телефон
Фото: UnsplashUnsplash

Эта традиция появилась в прошлом, когда о мобильных телефонах люди не могли даже мечтать. Телефонные аппараты размещались, как правило, на прикроватных тумбах. Но в номерах высокой категории телефоны стояли в ванных комнатах и туалетах. Это было необходимостью для богатых бизнесменов, которые практически непрерывно вели переговоры с партнерами, находящимися в разных точках земного шара. Конечно, им нужно было, чтобы в номере было все необходимое для привычного образа жизни, в том числе телефоны в санузлах.

В США оценкой статуса отелей занимается организация ААА — Американская ассоциация автомобилистов. Лучшие гостиницы получали высшую оценку "Пять бриллиантов", до 2008 года наличие телефона в туалете было обязательным требованием для получения такой оценки.

Сейчас телефон в туалете можно назвать показателем высокого статуса отеля, чтобы гости понимали, что здесь свято чтут традиции.

Но есть и другое объяснение. Телефон в туалете может понадобится на тот случай, если человеку станет плохо и он не сможет двигаться, так у него останется возможность позвать кого-то на помощь. Особенно это важно для тех, кто путешествует в одиночку или едет в командировку.

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