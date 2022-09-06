Отдыхающий в Таиланде россиянин раскрыл способ питаться бесплатно

Отдыхающий в Таиланде российский турист рассказал, как посещал поминки ради бесплатной еды, и поделился впечатлениями. Способ сэкономить на питании в популярной курортной стране путешественник раскрыл в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

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Путешественник сообщил, что возможность вкусно и бесплатно питаться на поминках в Таиланде открыл для себя случайно. Проезжая мимо буддийского храма, блогер обратил внимание на большое количество машин и скутеров, припаркованных около него.

Россиянин остановился, чтобы посмотреть, что там происходит.

«Зашли, а тут организовали какой-то пир, — сообщил он. — Нас сразу позвали к раздаче еды. Не успел рассмотреть обстановку, а у меня уже огромный поднос с едой в руках».

Автор блога отметил, что отдыхающие могут питаться на поминках в Таиланде постоянно, поскольку они проводятся в буддистских храмах ежедневно. Турист подчеркнул, что таких блюд, как на поминальных обедах, не найти даже в местных ресторанах. По его словам, на столах бывает чисто тайская еда. «Как раз можно познакомиться с настоящими тайскими блюдами», — добавил он.