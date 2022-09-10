Что на самом деле стоит привезти из Египта

Сувенирные лавки в Египте переполнены магнитами, футболками с надписью Egypt 2022 и разными статуэтками, которые потом пылятся у туристов на полках. Что действительно стоит привезти с отдыха в качестве подарка себе или близким? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Изделия из верблюжьей шерсти

Верблюжья шерсть согреет в самые сильные холода, особенно сейчас, когда температура упала, а отопление еще не включили. На египетских курортах можно приобрести хорошее шерстяное одеяло для дома. Также из верблюжьей кожи в Египте делают сумки.

Еда

В стране хороший кофе и чай: каркаде, гранатовый, финиковый, манговый и многие другие. К нему обязательно стоит приобрести набор сладостей, например, рахат-лукум, пахлаву, кнафе, мешабек или финики в шоколаде. Гуляя по египетским базарам, не забудьте про специи: шафран, розмарин, шалфей, куркума, луми, кардамон, - все это можно приобрести про запас и использовать еще долго после отпуска.

Ковры

Как и в Турции, в Египте полно ковров с аутентичными орнаментами, сделанных местными мастерами. Стоят они не очень дешево, но зато такой подарок украсит ваш дом и станет ярким акцентом в интерьере, а еще напоминанием об отпуске. Египетские ковры бывают шерстяные, хлопковые, джутовые. Цена зависит от материала и размера.

Настоящий папирус