Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
17 часов назад

Названы самые популярные у россиян регионы Испании

Lenta.ru

Самыми популярными у россиян регионами Испании для приобретения недвижимости стали Каталония, Андалусия и Валенсия. Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт портала Spain-Real.Estate Ален Еремеев.

Названы самые популярные у россиян регионы Испании
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кроме того, граждане России часто приобретали жилье на Канарских островах и в Мадриде. По словам специалиста, на Аликанте, Барселону и Валенсию приходится 6 из 10 покупок и продаж недвижимости. При этом большинство сделок россияне заключают на Средиземноморском побережье Испании — в районах Коста-дель-Соль и на побережьях Валенсии и Каталонии. Валенсию, как правило, выбирают те, у кого покупательная способность средняя, Коста-дель-Соль — покупатели жилья в люксовом сегменте, а побережье Каталонии — желающие приобрести объекты роскоши.

Одной из главных причин приобретения россиянами недвижимости в Испании эксперт назвал возможность получения вида на жительство, или «золотой визы» для инвестирования. Для того, чтобы получить ВНЖ, необходимо приобрести недвижимость в стране на сумму от 500 тысяч евро (около 30 миллионов рублей). По данным специалиста, в январе 2022 года иностранцам с российским гражданством в Испании было выдано шесть «золотых виз», а за весь 2021 год — 157.

Наиболее популярной причиной того, почему россияне приобретают недвижимость в Испании, Еремеев назвал желание иметь второе место жительства в стране. Кроме того, россияне переезжают в Испанию для того, чтобы начать новую жизнь в государстве с высоким качеством жизни и адекватным соотношением цены и качества школьного образования.

В августе аналитики Spain-Real.Estate пришли к выводу, что москвичи стали меньше покупать жилье в Испании. Согласно их данным, в июле 2022 года спрос со стороны жителей российской столицы на покупку недвижимости в европейской стране снизился на 33,3 процента.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители