Названы самые популярные у россиян регионы Испании

Самыми популярными у россиян регионами Испании для приобретения недвижимости стали Каталония, Андалусия и Валенсия. Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт портала Spain-Real.Estate Ален Еремеев.

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Кроме того, граждане России часто приобретали жилье на Канарских островах и в Мадриде. По словам специалиста, на Аликанте, Барселону и Валенсию приходится 6 из 10 покупок и продаж недвижимости. При этом большинство сделок россияне заключают на Средиземноморском побережье Испании — в районах Коста-дель-Соль и на побережьях Валенсии и Каталонии. Валенсию, как правило, выбирают те, у кого покупательная способность средняя, Коста-дель-Соль — покупатели жилья в люксовом сегменте, а побережье Каталонии — желающие приобрести объекты роскоши.

Одной из главных причин приобретения россиянами недвижимости в Испании эксперт назвал возможность получения вида на жительство, или «золотой визы» для инвестирования. Для того, чтобы получить ВНЖ, необходимо приобрести недвижимость в стране на сумму от 500 тысяч евро (около 30 миллионов рублей). По данным специалиста, в январе 2022 года иностранцам с российским гражданством в Испании было выдано шесть «золотых виз», а за весь 2021 год — 157.

Наиболее популярной причиной того, почему россияне приобретают недвижимость в Испании, Еремеев назвал желание иметь второе место жительства в стране. Кроме того, россияне переезжают в Испанию для того, чтобы начать новую жизнь в государстве с высоким качеством жизни и адекватным соотношением цены и качества школьного образования.