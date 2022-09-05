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21 час назад

Самые дешевые способы добраться из Калининграда в Вильнюс

Клопс.Ru

Добраться на общественном транспорте из Калининграда в Вильнюс можно за 1 250-1 700 рублей. Об этом «Клопс» рассказали перевозчики.

Самые дешевые способы добраться из Калининграда в Вильнюс
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

Самый дешёвый способ — поездка с пересадками. Таким способом до столицы Литвы можно доехать каждый день. Алгоритм такой:

из Калининграда на междугороднем автобусе добраться до Чернышевского, перейти пешком границу, в Кибартае сесть на местный поезд и приехать в Вильнюс в 20:08.

Общая сумма затрат — 13,5 евро (железная дорога) и 370 рублей (автобус по области).

Второй бюджетный вариант — белорусский автобус. Раз в неделю он идёт из Калининграда без пересадок. Стоимость — 1 700 рублей.

По информации на сайте автовокзала, билеты на калининградские автобусы в Вильнюс стоят не дешевле 3 500 рублей. У частных перевозчиков цены ещё выше — около 4 тысяч рублей: плату, как правило, берут в евро.

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