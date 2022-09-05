Самые дешевые способы добраться из Калининграда в Вильнюс

Добраться на общественном транспорте из Калининграда в Вильнюс можно за 1 250-1 700 рублей. Об этом «Клопс» рассказали перевозчики.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

Самый дешёвый способ — поездка с пересадками. Таким способом до столицы Литвы можно доехать каждый день. Алгоритм такой:

из Калининграда на междугороднем автобусе добраться до Чернышевского, перейти пешком границу, в Кибартае сесть на местный поезд и приехать в Вильнюс в 20:08.

Общая сумма затрат — 13,5 евро (железная дорога) и 370 рублей (автобус по области).

Второй бюджетный вариант — белорусский автобус. Раз в неделю он идёт из Калининграда без пересадок. Стоимость — 1 700 рублей.