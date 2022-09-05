Что привезти из Турции, если надоели магниты

Магниты, тарелки, мыло - все это уже у вас есть. Что на самом деле стоит везти в качестве сувениров из Турции, чтобы порадовать себя и близких? Рассказываем в материале "Рамблера".
Турецкий хлопок известен во всем мире и продается на каждом углу в курортных городах. Там можно найти идеальные хлопковые полотенца, постельное белье, домашние халаты или летние кимоно за невысокую цену.
В российских магазинах не найдешь хорошие турецкие сладости: свежие и с добротной пропиткой. При этом такие можно приобрести практически в любом турецком кафе. Если вы покупаете сладости в подарок, их вам даже упакуют в красивые подарочные упаковки.
Если вы любите обустраивать свой дом и фанатеете от вещей с историей, Турция - ваш рай. Там очень много небольших магазинчиков с винтажными предметами. Можно привезти себе красивую турку, ковер или посуду.
Керамические турецкие изделия тоже очень ценятся. Пара чашек или набор тарелок, сделанные руками местных мастеров, украсят ваш стол при сервировке.
Сейчас очень выгодно покупать одежду из закрытых в России магазинов в Турции. И хотя ее сложно назвать сувениром, отправиться в торговый центр стоит, так как там вещи приобретать дешевле, чем в тех же магазинах в других странах. К тому же, во многих из них можно расплачиваться картой "Мир".