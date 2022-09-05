Почему не всегда стоит радоваться дешевым Мальдивам

За последние пару лет популярность Мальдив сильно увеличилась, направление бьет рекорды по продажам! Снова и снова встречается реклама про путешествие на райские острова и желание туристов отправиться на отдых за заявленную довольно доступную сумму вполне понятно. Но все ли так прозрачно? И почему такая заманчивая цена — это не всегда хорошо? Обо всем этом нам расскажет эксперт по направлению Мальдивы, основатель агентства Lime Travel Анна Невзорова.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Все мы с вами представляем Мальдивы в виде прекрасного острова с белоснежным пляжем, как в известной рекламе шоколада с кокосом, приносящей райское наслаждение. Однако, зачастую уже на начальном этапе туристы могут испортить будущий отдых, разочароваться в Мальдивах и больше вообще никогда это направление для отдыха не рассматривать. И все это в погоне за низкой ценой! А стоит ли за ней бежать? На самом деле, Мальдивы предлагают такое количество резортов, среди которых реально выбрать тот, что подойдет вам по всем параметрам, в том числе, по бюджету. И грамотный специалист, особенно тот, кто лично бывал на Мальдивах и знает как там все устроено изнутри, обязательно поможет вам определиться с этим выбором. Чтобы не случилось так, что вместо красивой картинки, которую вы нарисовали у себя в голове, вы оказались в гест-хаусе на локальном острове. Да, отдых в таком месте будет действительно недорогим, но тех впечатлений, о которых вы мечтали, глядя на фото из журналов, вы не получите. Это будет самый простой номер, толпы людей на пляже, возможность купаться НЕ везде, а только на специально предназначенных для этого пляжах, и полное отсутствие алкоголя. Поэтому, планируя путешествие на Мальдивы важно понимать специфику этого государства, понимать, что это мусульманская страна со строгими законами и видеть разницу между локальным островом и островом-резортом.

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Давайте разберемся, в чем же разница?

Остров-резорт — это отдельный мир! Всю территорию острова занимает один отель, где ограниченное количество пляжных и водных вилл, своя инфраструктура, изысканное шикарное питание, напитки и развлечения. А локальный остров — остров с местными жителями, местными строгими законами мусульманского государства, гостевыми комнатами и простыми отелями вместо вилл и самой простой местной едой в кафе. Как видите, отличия есть. И отдых в этих двух местах разительно не похож один на другой. Важно понимать, что Мальдивы в целом не могут стоит, как бюджетная «четверка» в Турции и причиной тому служит целый ряд факторов. Например, на Мальдивах абсолютно все привозное. Все продукты питания, овощи, фрукты, морепродукты, мясо, сыры, а кое-где даже вода! Да и вообще, за всей красивой картинкой любого резорта стоит огромный труд и гигантские вложения. Чего стоит построить отель в океане, подвести к нему коммуникации и полностью его обслуживать. И, конечно, такие финансовые вложения в каждый уникальный по-своему резорт впоследствии не могут стоить как отдых в отелях Турции или Египта. Также, важно учитывать вопрос питания. Забронировать просто завтраки и думать, что вы сможете питаться где-то на стороне, дешевле — большая ошибка. Все рестораны находятся в пределах острова, а значит и питаться вы сможете только там же. Но если в пакете питания блюда будут стоить выгоднее, то заказывать их отдельно по меню будет значительно дороже. Поэтому, не соблазняйтесь на лакомую цену проживания с питанием только завтрак или вообще без питания. По итогу выиграть в цене не получится.

Значит, сэкономить совсем никак?

А вот и нет! Если знать, на чем это делать, то можно и сэкономить. Несколько лайфхаков выгодного путешествия:

поездка в несезон, когда отели делают очень хорошие скидки на проживание раннее бронирование, когда можно сэкономить до 40% на перелете и размещении акции от отелей, по которым можно получить апгрейд на питание или оплату за меньшее количество ночей