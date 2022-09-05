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23 часа назад

Катар упростил правила въезда для туристов

Говорит Москваиещё 3

Власти отменили сертификаты о вакцинации от COVID-19, сообщает АТОР. Решение вступило в силу 4 сентября. Теперь в страну пускают всех путешественников.

Катар упростил правила въезда для туристов
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Для въезда туристам, в том числе детям, понадобится отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее 48 часов или антиген-тест, сделанный не позднее 24 часов до вылета. Оба документа должны быть на английском языке.

Также за три дня до прибытия Катар нужно зарегистрироваться на специальном портале, чтобы получить разрешение на въезд. А по прибытии в аэропорт Дохи активировать мобильное приложение, необходимое для доступа в общественные места.

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