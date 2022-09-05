Катар упростил правила въезда для туристов

Власти отменили сертификаты о вакцинации от COVID-19, сообщает АТОР. Решение вступило в силу 4 сентября. Теперь в страну пускают всех путешественников.

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Для въезда туристам, в том числе детям, понадобится отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее 48 часов или антиген-тест, сделанный не позднее 24 часов до вылета. Оба документа должны быть на английском языке.