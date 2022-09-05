Как туристу из России попасть в Мозамбик

Интересным опытом поделился с редакцией TourDom.ru турист Роман из Москвы. В конце августа он проехал несколько стран Южной Африки, причем не только популярные направления в России. «Меня можно отнести к индивидуальным путешественникам. Мозамбик – неизведанная страна, вот и привлекла этим».

Фото: tourdom tourdom

Изначально прилетели с друзьями в ЮАР. Добирались сюда со стыковкой в Дубае, но есть и другие варианты. Посмотрели Йоханнесбург. Затем на машине проехали по Южной Африке – племена, национальные деревни, река Лимпопо, Претория. Заехали в маленькое государство – Королевство Эсватини. Маленькое государство, международных рейсов нет, одна из беднейших стран мира и продолжительность жизни одна из самых низких. Но путешествие сюда того стоит – интересная природа, сложно передать на фото всю красоту».

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Хотелось посмотреть еще и Мозамбик. Для этого турист вернулся обратно в Йоханнесбург. «Отсюда в Мозамбик летают две авиакомпании. Рейсы есть каждый день. Летают на Bombardier или Embraer. Мы выбрали самолет в Виланкулос авиакомпании CemAir. Это небольшой курортный пляжный городок. Здесь все очень простенько. Мозамбик славится своими пляжами. Говорят здесь в основном на португальском из-за колониального прошлого, но в отелях владеют английским языком». Туристы посмотрели национальный парк Базаруто – это островной архипелаг, одно из красивейших мест Африки. «Именно здесь мы увидели дюгоня. Его еще называют морской коровой. Редкое животное, их не так много осталось на планете».

По Мозамбику перемещались всеми возможными видами транспорта. Так, до города Иньямбане решили поехать на местной маршрутке. «Захотели экзотики и получили сполна. Нас набили как селедок в бочку. А вместе с людьми тут еще были дрова, курицы и какой-то прицеп. Забавно, конечно».

Следующая точка – Тофу, курорт, знаменитый своими пляжами. «Добирались на пароме. Здесь много guest house, так называемые лоджи. Очень уютные местечки. Разнообразное меню в основном из морепродуктов – рыба, кальмар, лобстеры и т. д. Держат их в по большей части европейцы». В целом в Мозамбике можно разместиться с комфортом. Вариантов достаточно на Booking и Airbnb. Это не только лоджи, но и небольшие отели. «Приемлемые варианты – от 30 до 50 долларов за человека. Есть и дороже варианты. Но верхний предел – это дело вкуса и возможностей».

Обратная дорога в Москву вновь лежала через Йоханнесбург, на этот раз перелет из столицы Мозамбика – Мапуту. «В этом городе посетили один из главных памятников исторического центра – крепость Носса-Сеньора-да-Кунсисанью. Вход сюда стоит 50 метикалов – чуть меньше 50 руб.».

«В Мапуту удалось встретить группу российских туристов. Они приехали сюда, как и мы, из ЮАР. У них был русскоязычный гид, который живет в мозамбикской столице. В Виланкулосе встретили девушку Марию из России. Она живет там уже больше 20 лет. Папа приехал из Сибири работать в компанию по разработке недр, так и осталась. Училась, потом вышла замуж за местного жителя».