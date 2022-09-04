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4 сентября

Обчищают отели и скупают сувениры: как вычисляют русских туристов на отдыхе

РИА "ФедералПресс"

Каждое лето российские туристы отправляются в жаркие страны, чтобы отдохнуть и загореть. На курортах россияне встречаются с немцами, французами, украинцами и многими другими иностранцами. И оказывается, что российских туристов можно легко отличить от всех остальных по некоторым признакам и поведению.

Обчищают отели и скупают сувениры: как вычисляют русских туристов на отдыхе
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / globallookpress.comMaksim Konstantinov / Global Look Press / globallookpress.com

Если мужчина перед бассейном разделся, но не снял дорогие цепочки и часы, то скорее всего он из России.

Что же касается российских женщин, то они, в отличие от остальных, всегда выглядят с иголочки. Даже в сорокаградусную жару они делают макияж и подбирают себе стильную одежду.

Русские туристы везде делают селфи. Около бассейна, около пальмы, на яхте, в ресторане, верхом на слоне и так далее. Российские туристы очень много фотографируются.

Номер в отеле после российских туристов остается чистым. Оттуда выносится все, что не прибито к полу гвоздями: тапочки, шампуни, полотенца, халаты.

Однако российские туристы не жалеют денег на экскурсии, сувениры, алкоголь и еду. За это их любят на курортах, сообщает «Рамблер».

Также только русские пассажиры хлопают после приземления самолета. Во время следующей поездки можно обратить на это внимание и вычислить россиян таким образом.

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