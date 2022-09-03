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16 минут назад

Туристам предлагают недорого слетать на Мальдивы весной

TourDom

Некоторым туристам предлагают уже начать планировать свой отдых на предстоящую весну и школьные каникулы. В распоряжении редакции оказалась рассылка, в которой турагент рассказывает о низких ценах на перелеты из Москвы в Мале, обещая, что за места туда-обратно путешественники заплатят меньше 40 тыс. Сколько сейчас стоят билеты на самолет, разбирался корреспондент TourDom.ru.

Туристам предлагают недорого слетать на Мальдивы весной
Фото: TourDomTourDom

Итак, если смотреть билеты туда-обратно 31 марта и 9 апреля соответственно, то минимальная цена перелета из Москвы до Мальдив – у Qatar Airways с пересадкой в Дохе. Кресла стоят 49,5 тыс. руб. на одного человека. Вероятно, более дешевые места уже разобрали. На маршруте стоят Boeing 787-8 и Boeing 777-300ER. В полете в сторону Мале пассажиры катарской авиакомпании проведут почти 20 часов, а обратно – 13. У Emirates билеты туда-обратно с пересадкой в Дубае стоят 84 тыс. руб. Причем прямых рейсов в свободной продаже на эти даты пока нет ни у одного перевозчика.

Сейчас беспересадочную перевозку из Москвы в Мале в ежедневном режиме выполняет «Аэрофлот». Компания возобновила полеты на Мальдивы с мая на Airbus A330. На данный момент у перевозчика в свободной продаже есть билеты только до 26 марта. Самые дешевые места туда-обратно на эти даты стоят около 95 тыс. руб. В конце октября прямые чартеры на Мальдивы из столицы планирует поставят AZUR air в партнерстве с туроператорами ANEX Tour и «Интурист».

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