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53 минуты назад

За лето в Турции отдохнули 2 млн россиян

Секрет Фирмы

Летом 2022 года из-за санкций и ограничения авиасообщения у россиян осталось фактически всего пять стран для отпуска.

За лето в Турции отдохнули 2 млн россиян
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как заявили в Ассоциации туроператоров России, в Турции отпуск решили провести более 2,1 млн россиян. По сравнению с 2021 годом прирост оказался незначительным — примерно 200 000 человек. Другие зарубежные страны значительно отстают от Турции.

Чаще всего летом 2022 года россияне выбирали путешествия по родной стране. Но и отдохнувших за границей оказалось немало — более 3,5 млн человек.

Лидером среди иностранных курортных стран стала Турция с 2,1 млн человек. Второе место заняла Абхазия с более чем 800 000 туристов. Третью строчку заняли Объединённые Арабские Эмираты — отдохнуть в Дубае захотели 170 000–180 000 россиян.

Летом 2021 года показатель был меньше в два раза. В качестве стран для отдыха россияне также рассматривали Египет и Мальдивы. Эти направления для отпуска выбрали 100 000 и 55 000 человек соответственно.

Выездной туризм сильно просел из-за санкций, закрытых границ и высоких цен, поэтому россияне заинтересовались домашними развлечениями. Они стали чаще ходить в театры и кинотеатры, музеи и парки аттракционов, на концерты, стадионы и др. Но посещаемость концертов на курортах, наоборот, упала.

Если россияне всё же вырываются в отпуск на отечественное побережье, то предпочитают тратить деньги на жильё и питание, а не на выступления звёзд. К тому же артисты завышают стоимость гонорара, и это влияет на билеты, объяснили организаторы мероприятий.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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