Какие экзотические традиции удивляют туристов во Вьетнаме

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь поблагодарил российских ученых за помощь в сохранении тела президента и председателя ЦК Хо Ши Мина в мавзолее. Сотрудничество Вьетнама и России в этой сфере продолжается уже более 50 лет. Изначально советским ученым приходилось работать в условиях войны, когда северная часть Вьетнама подвергалась массовым бомбардировкам. Лаборатория, где проводили бальзамирование вождя и последующие работы по сохранению тела, находилась в воинской части. Вьетнамский политик также предложил России расширить сотрудничество с Вьетнамской академией наук и технологий в области лекарственных и ароматических растений и других исследовательских областях фармацевтики. Сегодня Вьетнам – одна из быстро развивающихся стран в азиатском регионе. Однако параллельно с развитием науки и технологий во Вьетнаме сохраняются необычные традиции, которые способны удивить европейцев. О самых интересных из них – в материале Mir24.tv.

Фото: Мир24 Мир24

Мясо собак на ужин

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Старинная азиатская практика в виде потребления мяса собак не обошла вьетнамцев стороной. Это одна из крупнейших статей пищевой индустрии Вьетнама, которая пользуется спросом из-за дешевизны. Вьетнамцы, потребляющие собак в пищу, верят, что эта традиция приносит удачу в дом, а также благотворно влияет на здоровье и организм. Местные жители уверены, что, потребляя собачье мясо, они укрепляют сердечную и нервную системы, укрепляют мужское здоровье. Правда, старая традиция в последние годы не нравится местному правительству, и они пытаются с ней бороться. Власти просят жителей не есть собак, так как это плохо сказывается на репутации страны, и к тому же увеличивает число случаев заражения бешенством. Однако несмотря на это, собачье мясо до сих пор есть в продаже. Обычно для этого специально разводят собак, либо отлавливают бродячих на улице. В туристических местах его не продают, а вот на окраинах городов и в деревнях – запросто.

Тихие разговоры и улыбка

Если хотите понравиться вьетнамцам, говорите тихо, вполголоса и вежливо. Вьетнамские традиции не приветствуют громких разговоров. Спокойных вьетнамцев обычно раздражают громкоголосые европейцы. Но природная деликатность не позволит сделать замечания. Кроме того, во Вьетнаме принято улыбаться, однако это совсем не означает хорошее настроение. Улыбка – это тоже традиция, и за ней может скрываться спектр эмоций: от грусти до ненависти.

Вера в демонов и черные зубы

Некоторые жители вьетнамских деревень продолжают верить в мистику и демонов. Считают, что злые существа окружают их повсюду. Из-за этого особо верующие и чаще пожилые вьетнамские женщины окрашивают зубы в черный цвет специальным растением. Они думают, что люди с белоснежной улыбкой таят в себе демонов, привлекая к себе тем самым и других злых существ. Однако встретить чернозубых вьетнамцев в больших или туристических городах сегодня нереально.

Игнорирование правил дорожного движения

Вряд ли эту особенность можно назвать традицией, однако игнорируют ПДД во Вьетнаме повсеместно, что удивляет европейских туристов. Большинство местных несутся на байках даже на красный и через зебру. У пешеходов здесь незавидная участь – нужно дождаться «правильного» момента и успеть перебежать через дорогу. Кроме того, не соблюдают водители байков и другие правила безопасности, например, пользуются телефоном за рулем, сажают даже маленьких детей впереди или в формате «бутерброда», когда между двумя взрослыми на байке сидит ребенок. Интересно, что даже в службе такси есть услуги, когда вместо машины приезжает таксист на байке. В первые недели происходящее на дорогах чрезвычайно удивляет, особенно в столице из-за большого трафика. Однако уже через месяц к местному движению привыкаешь.

Все учреждения рано открываются и закрываются

Туриста из России может удивить график работы общественных заведений, баров и культурных мест. Во Вьетнаме все рано открывается и так же рано закрывается. Например, ночные клубы уже заполнены в девять вечера, а в два часа ночи – многие уже закрываются. Объясняется это тем, что рабочий день начинается у местных нередко в 7 утра. Зато работают увеселительные заведения каждый день и заполнены местными жителями даже в понедельник. Так что, если хотите познать прелести местной ночной жизни – имейте в виду, что после полуночи гости вечеринок начинают расходиться. Кстати, многие музеи тоже открываются в 7-8 утра, а закрываются уже в 15-17 часов дня. Некоторые музеи и вовсе работают до полудня.

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