Как сейчас выдают визы в Испанию и Францию

В телеграм-каналах появилась информация о проблемах с оформлением виз в консульствах Испании и Франции: якобы в последнюю неделю резко увеличилось количество отказов. Это стало поводом для предположений, что после саммита глав иностранных МИД дипмиссии получили негласное указание притормозить выдачу виз россиянам.
Представитель одного из туроператоров сообщил TourDom.ru, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть это, так как организованной подачи документов со стороны туркомпаний сейчас нет и туристы занимаются визами самостоятельно. По его словам, проблема, которая сейчас действительно ощущается, – это растянувшаяся запись на сдачу документов, поймать свободное окно очень сложно.
Руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт, в свою очередь, сказала, что количество отказов осталось прежним. С записью проблемы есть, но они решаемы. Туристам нужно учитывать, что из-за сокращения сотрудников в консульствах дольше рассматривают заявления соискателей – от 14 дней.
Что касается сроков действия виз, то каждый случай индивидуален и зависит от истории поездок соискателя. По словам Златы Эрфурт, французское консульство лояльно – туристы продолжают получать мультивизы со сроком действия 90 дней (в течение полугодового периода. – Ред.) даже в чистые паспорта. При этом испанцы могут поставить и двукратную визу, на 30 дней. Однако многое зависит от поданного пакета документов.
Судя по комментариям туристов в соцсетях, отказы все же случаются, но имеют единичный характер. В основном соискатели делятся положительным опытом.
«Получила испанскую визу на 2 года с августа 2022-го по август 2024-го. Паспорт был новый, чистый, но приложила старый: там была греческая на 3 года, которая кончилась в 2020 году», – привела пример Ольга.
Редакция просит тех, кто недавно оформлял визы, написать в комментариях: в консульство какой страны вы обращались, какой результат получили, имелись ли у вас ранее открытые визы или паспорт был чистым?