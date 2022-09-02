Как сейчас выдают визы в Испанию и Францию

В телеграм-каналах появилась информация о проблемах с оформлением виз в консульствах Испании и Франции: якобы в последнюю неделю резко увеличилось количество отказов. Это стало поводом для предположений, что после саммита глав иностранных МИД дипмиссии получили негласное указание притормозить выдачу виз россиянам.

Фото: Tourdom Tourdom

Представитель одного из туроператоров сообщил TourDom.ru, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть это, так как организованной подачи документов со стороны туркомпаний сейчас нет и туристы занимаются визами самостоятельно. По его словам, проблема, которая сейчас действительно ощущается, – это растянувшаяся запись на сдачу документов, поймать свободное окно очень сложно.

Руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт, в свою очередь, сказала, что количество отказов осталось прежним. С записью проблемы есть, но они решаемы. Туристам нужно учитывать, что из-за сокращения сотрудников в консульствах дольше рассматривают заявления соискателей – от 14 дней.

Что касается сроков действия виз, то каждый случай индивидуален и зависит от истории поездок соискателя. По словам Златы Эрфурт, французское консульство лояльно – туристы продолжают получать мультивизы со сроком действия 90 дней (в течение полугодового периода. – Ред.) даже в чистые паспорта. При этом испанцы могут поставить и двукратную визу, на 30 дней. Однако многое зависит от поданного пакета документов.

Судя по комментариям туристов в соцсетях, отказы все же случаются, но имеют единичный характер. В основном соискатели делятся положительным опытом.

«Получила испанскую визу на 2 года с августа 2022-го по август 2024-го. Паспорт был новый, чистый, но приложила старый: там была греческая на 3 года, которая кончилась в 2020 году», – привела пример Ольга.