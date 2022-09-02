В Венесуэле упростили въезд, отменив антиковидную систему «Биочек»

С 31 августа в Венесуэле отменили необходимость получать пропуск биобезопасности (разрешение на въезд) в системе Biocheck, действовавшей во время пандемии COVID-19. Это была достаточно громоздкая и небыстрая электронная проверка авиапассажиров, прибывающих в страну, требовавшая предоставления на венесуэльском госпортале массы документов – от скана сертификата о вакцинации до селфи с паспортом.
Теперь отправляющиеся в эту латиноамериканскую страну граждане России должны предъявлять на выезде только сертификат о вакцинации с полным графиком прививок (причем последняя доза должна быть получена не меньше чем за 14 дней до даты въезда) или тест PCR-RT с отрицательным результатом, сделанный не ранее чем за трое суток до прибытия. И кроме того, турист должен зарегистрироваться в информационной системе Health Pass и получить QR-код.
Но это еще не всё. По прибытии в Венесуэлу все туристы, включая детей от 5 лет, должны сдать ПЦР-тест прямо в аэропорту, оплатив его наличными. Однако, как сообщили в TEZ TOUR, их клиенты могут пройти эту процедуру бесплатно.