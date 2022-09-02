Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+30° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
2 часа назад

В Венесуэле упростили въезд, отменив антиковидную систему «Биочек»

TourDom

С 31 августа в Венесуэле отменили необходимость получать пропуск биобезопасности (разрешение на въезд) в системе Biocheck, действовавшей во время пандемии COVID-19. Это была достаточно громоздкая и небыстрая электронная проверка авиапассажиров, прибывающих в страну, требовавшая предоставления на венесуэльском госпортале массы документов – от скана сертификата о вакцинации до селфи с паспортом.

В Венесуэле упростили въезд, отменив антиковидную систему «Биочек»
Фото: TourdomTourdom

Теперь отправляющиеся в эту латиноамериканскую страну граждане России должны предъявлять на выезде только сертификат о вакцинации с полным графиком прививок (причем последняя доза должна быть получена не меньше чем за 14 дней до даты въезда) или тест PCR-RT с отрицательным результатом, сделанный не ранее чем за трое суток до прибытия. И кроме того, турист должен зарегистрироваться в информационной системе Health Pass и получить QR-код.

Но это еще не всё. По прибытии в Венесуэлу все туристы, включая детей от 5 лет, должны сдать ПЦР-тест прямо в аэропорту, оплатив его наличными. Однако, как сообщили в TEZ TOUR, их клиенты могут пройти эту процедуру бесплатно.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители