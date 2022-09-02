Какие сувениры лучше не привозить из Египта

Туристы привозят из Египта достаточно много разнообразных национальных сувениров, но чаще всего они связаны с древностями, так как у многих Египет ассоциируется исключительно с пирамидами, мумиями и богатой древней культурой. На самом деле, большинство популярных сувениров из Египта превращаются в пылесборники, поэтому вместо них лучше посмотреть что-то, что человек сможет применить в быту. О том, что лучше не везти из Египта — в материале “Рамблера”.

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Папирус

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Это — один из самых популярных сувениров из Египта, но на самом деле он бесполезен. В сувенирных магазинах часто продают поддельные папирусы, а также на них может быть написана нецензурная брань. Поэтому перед тем, как покупать папирус, попробуйте разобраться, что на нем написано, проверьте его на подлинность и в конце подумайте, сможет ли человек использовать его в быту. Например, вписывается ли он в интерьер квартиры человека, которому вы хотите привезти этот сувенир.

Статуэтки скарабея

Жук-скарабей считается символом Египта, а также талисманом ,приносящим счастье и удачу. Если вы собираетесь покупать в подарок подобный амулет, выбирайте скарабея на ножках, жук без них подходит исключительно для погребальных обрядов. Однако бывалые туристы не рекомендуют покупать подобные амулеты, так как они, как правило, валяются без дела после поездки.

Со статуэтками и амулетами в Египте стоит быть аккуратнее, даже если вы берете не скарабея. Например, были случаи, когда по незнанию туристы привозили в подарок друзьям статуэтки бога Анубиса, который, согласно древнеегипетской мифологии, отвечает за погребальные ритуалы. В этой культуре есть очень много тонкостей, в которых сложно разобраться, поэтому лучше не рисковать.

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