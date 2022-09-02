Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
20 минут назад

Россиянка сняла в Таиланде дом за 200 рублей и пожаловалась на «ядовитых тварей»

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша Марина Ершова сняла в Таиланде бунгало стоимостью 200 рублей в сутки и пожаловалась на риски для жизни. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка пожаловалась на "ядовитых тварей" в Таиланде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам девушки, дом располагается на острове Панган и полностью сделан из бамбука, что показалось ей очень экологичным. Тем не менее путешественница перечислила и ряд минусов такого бюджетного жилища.

Так, туристка рассказала, что через открытое окно в бунгало залетают москиты и прочие «ядовитые твари».

«Сейчас как раз настало то время, когда запросто можно заразиться денге. Комары кусают и распространяют эту гадкую болезнь. И она достаточно опасна», — отметила она. Кроме того, из-за пятисантиметрового зазора между полом и стенами к путешественнице заползал ящерицы, змеи, сколопендры и «огромные» пауки. «А вот если они упадут на меня с потолка, когда я сплю!? Даже представлять не хочу, но такое развитие событий абсолютно возможно из-за незащищенности, из-за многочисленных дырочек в бунгало»,

— пишет девушка.

Еще одним недостатком бунгало россиянка назвала сильную слышимость.

«Утром просто невозможно, местные работники встают рано и начинают заниматься делами, болтают, стирают, ходят. Это все слышно!»

— пожаловалась путешественница.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители