Россиянка пожаловалась на "ядовитых тварей" в Таиланде

«Сейчас как раз настало то время, когда запросто можно заразиться денге. Комары кусают и распространяют эту гадкую болезнь. И она достаточно опасна», — отметила она. Кроме того, из-за пятисантиметрового зазора между полом и стенами к путешественнице заползал ящерицы, змеи, сколопендры и «огромные» пауки. «А вот если они упадут на меня с потолка, когда я сплю!? Даже представлять не хочу, но такое развитие событий абсолютно возможно из-за незащищенности, из-за многочисленных дырочек в бунгало»,