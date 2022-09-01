Раскрыты причины популярности жилья в Дубае у россиян

«Если говорить о причинах того, почему наши соотечественники приобретают недвижимость в Дубае, то, прежде всего, они не приезжают сюда в поисках работы, ОАЭ для них — место для роскошной жизни. Для россиян, имеющих миллиардные состояния, ОАЭ стали убежищем, так как в европейских странах их средства оказались под угрозой на фоне санкций. В связи с этим существенный поток сделок в Дубае был нацелен именно на сохранение средств», — пояснил представитель портала Emirates.Estate Ален Еремеев.