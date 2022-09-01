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2 часа назад

Неожиданные вещи, которые нельзя провозить за границу

Мария Кимакович

Наверняка каждый путешественник знает, какие вещи нельзя провозить в багаже. Но при пересечении границ с некоторыми странами даже заядлым туристам иногда приходится удивляться, поскольку в момент досмотра могут возникнуть проблемы из-за, казалось бы, совершенно неожиданных предметов, оказавшихся в чемодане. Читайте о них в материале «Рамблера».

Неожиданные вещи, которые нельзя провозить за границу
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Новая Зеландия: игрушки на колесах и музыкальные инструменты

Детские машинки, беговелы или велосипеды запросто могут конфисковать таможенники при пересечении границы. Дело в том, что в Новой Зеландии (и в Австралии) очень бережно относятся к охране местного растительного мира. А на колесах игрушек или велосипедов могут оказаться частицы почвы других стран, в которых остались «чужеродные» микроорганизмы.

Что же касается музыкальных инструментов, то их запрещено ввозить в страну, чтобы не создавать конкуренцию местным производителям. Правда, собственную гитару, например, туристу провезти все же позволят. Но инструмент обязательно нужно будет вывезти обратно.

Африка: полиэтиленовые пакеты

На территории большинства африканских государств запрещено изготовление полиэтиленовых пакетов, поскольку эти изделия разлагаются сотни лет, нанося ущерб природе. Заботясь о сохранении флоры и фауны, жители Африки не допускают ввоз туристами полиэтиленовых пакетов на территорию государств.

Мадагаскар: парфюмерия

На Мадагаскаре отлично налажено производство ванили и размещено огромное количество заводов, изготавливающих из нее парфюмерное масло. Чтобы не создавать конкуренцию местным производителям, было решено ввести запрет на ввоз на территорию острова любой парфюмерии.

Сингапур: жвачка

Жевательная резинка в Сингапуре строго запрещена. Ее ввоз в страну в целях борьбы за чистоту запрещен на законодательном уровне. Попытка обойти правила может закончиться весьма крупным штрафом.

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