Неожиданные вещи, которые нельзя провозить за границу

Наверняка каждый путешественник знает, какие вещи нельзя провозить в багаже. Но при пересечении границ с некоторыми странами даже заядлым туристам иногда приходится удивляться, поскольку в момент досмотра могут возникнуть проблемы из-за, казалось бы, совершенно неожиданных предметов, оказавшихся в чемодане. Читайте о них в материале «Рамблера».
Детские машинки, беговелы или велосипеды запросто могут конфисковать таможенники при пересечении границы. Дело в том, что в Новой Зеландии (и в Австралии) очень бережно относятся к охране местного растительного мира. А на колесах игрушек или велосипедов могут оказаться частицы почвы других стран, в которых остались «чужеродные» микроорганизмы.
Что же касается музыкальных инструментов, то их запрещено ввозить в страну, чтобы не создавать конкуренцию местным производителям. Правда, собственную гитару, например, туристу провезти все же позволят. Но инструмент обязательно нужно будет вывезти обратно.
На территории большинства африканских государств запрещено изготовление полиэтиленовых пакетов, поскольку эти изделия разлагаются сотни лет, нанося ущерб природе. Заботясь о сохранении флоры и фауны, жители Африки не допускают ввоз туристами полиэтиленовых пакетов на территорию государств.
На Мадагаскаре отлично налажено производство ванили и размещено огромное количество заводов, изготавливающих из нее парфюмерное масло. Чтобы не создавать конкуренцию местным производителям, было решено ввести запрет на ввоз на территорию острова любой парфюмерии.
Жевательная резинка в Сингапуре строго запрещена. Ее ввоз в страну в целях борьбы за чистоту запрещен на законодательном уровне. Попытка обойти правила может закончиться весьма крупным штрафом.